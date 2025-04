Dayseeker: veröffentlichen Video zur neuen Single „Pale Moonlight“

Die aus Südkalifornien stammende Band Dayseeker – bestehend aus Rory Rodriguez (Gesang), Gino Sgambelluri (Gitarre), Ramone Valerio (Bass) und Zac Mayfield (Schlagzeug) – hat in diesem Jahr mit neuer Musik auf sich aufmerksam gemacht. Heute wurde das Video zum brandneuen Song Pale Moonlight veröffentlicht.

Seht euch das Video zu Pale Moonlight hier an:

Der Song wurde von Daniel Braunstein (Spiritbox, Silent Planet) produziert und von Zakk Cervini (Blink-182, Lorna Shore) gemischt, während das Video von Jensen Noen (Black Veil Brides, Bring Me the Horizon, Falling In Reverse) inszeniert wurde.

Rory Rodriguez beschreibt Pale Moonlight mit den Worten: „Pale Moonlight is about giving into your vices. It’s about the addiction to things that you know are toxic for you — but you simply can’t stop yourself.“

Musikalisch bleibt der Song dem klassischen Stil von Dayseeker treu und zeigt eine Weiterentwicklung. Er enthält die charakteristischen, nachdenklichen Texte der Band („I didn’t need help to ruin my life / Dancing with the devil in the pale moonlight“), erweiterte Melodien und unvergessliche Hooks. Die Breakdowns sind kraftvoll und verdeutlichen die Dynamik der Musik von Dayseeker. Es handelt sich um einen melancholischen Rager, der durch eine Vielzahl von Emotionen wirbelt. In nur vier Minuten gibt es viel zu entdecken, was Pale Moonlight zu einem lohnenswerten Hörerlebnis macht. Im begleitenden Video folgt man der Band durch einen dunklen Club und noch dunklere Ecken der Welt. Zusammengefasst sind Dayseeker ein leiser Killer.

Mit ihrem Album Sleeptalk aus dem Jahr 2019 haben Dayseeker einen bedeutenden Schritt gemacht und sich als herausragende Band etabliert. Es wurde von Alternative Press als „a warm and welcome release to higher ground“ und „a much-needed breath of fresh air into the post-hardcore scene“ gefeiert. Das Album Dark Sun aus 2022 katapultierte Dayseeker in den Status eines unvermeidlichen Game-Changers, mit über 600 Millionen globalen Streams, einem Coverauftritt bei Outburn und viel Lob von Medien wie Artist Friendly, Peer Pleasure und Idobi. Es folgte eine ausverkaufte Headlinetour in Theatern und die Band genoss Unterstützung auf Touren mit Pierce The Veil und Bad Omens. Ihr mit Spannung erwartetes neues Album wird noch in diesem Jahr veröffentlicht.

Dayseeker online:

dayseeker.band/

www.instagram.com/dayseeker/

www.facebook.com/dayseeker/