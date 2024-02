Vlad In Tears: veröffentlichen neue Single und Video „Break Away“

Vlad In Tears veröffentlichen die neue Single Break Away. Der Song ist die dritte Vorabsingle vom kommenden Studioalbum Relapse, welches am 8. März 2024 bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wird.

Break Away verleiht all denen eine Stimme, die der Lügen, der Heuchelei und der Tyrannei überdrüssig sind. Es ist die Hymne für all diejenigen, die sich von Vorurteilen und Fehleinschätzungen befreien müssen.

Das offizielle Video kann hier angesehen werden:

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: