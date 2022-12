Vlad In Tears – Porpora

Über Metalville Records (Rough Trade) haben die modernen Italiener Vlad In Tears im Herbst ihr neustes Album Porpora veröffentlicht. In Berlin verwurzelt und mit dem Temperament aus Südeuropa bringen sie das Blut zum Kochen und kühlen dieses schlagartig wieder ab. Für die beiden verbliebenden Gründer Kris und Dario Vlad schlägt damit das siebte Studioalbum zu Buche. Ohne den dritten Vlad-Bruder Lex, der die Band 2012 verließ, geht es für alle Verbliebenen weiter nach vorne. Nach mehreren Besetzungswechseln hat die Truppe seit 2017 endlich Ruhe gefunden und kann zielstrebig an neues Material gehen. In 41 Minuten lassen sie 12 Werke für sich sprechen. Die Ausrichtung bleibt modern, geht vom Dark Rock in den alternativen Metal und versucht durch kraftvolle Elemente noch mehr Power zu generieren. Bewusst agieren sie auf schnelleren Riffs mit ruhigen Momenten. Weiter geerdet, haben Vlad In Tears die Erfahrungen der letzten Jahre dazu genutzt, um Porpora auf eine höhere Ebene zu hieven. Das bislang stärkste Werk hat viele Ecken und Kanten, bedient sich bei elektronischen Beats, hat atmosphärische Highlights, kann aber auch gut ausbalanciert für verträumte Gedanken sorgen. Gesanglich wie technisch eine saubere Sache. Im Ohr schwingen jedoch ganz klar weitere Gruppen wie Tiamat, End Of Green oder Lacrimas Profundere mit. Wasted Lives und Down ziehen zu Beginn den Gothic Metal Vorhang auf. Auf der hell erleuchteten Bühne wird das Licht immer weiter gedimmt. Spätestens bei Blood und Be Save Now steht man wortwörtlich im Dunklen. Das Artwork wurde abermals recht schlicht gestaltet, beinhaltet dafür aber eine klare Aussage. Mein persönlicher Lieblingssong der Scheibe hört auf den Namen Closer. Die nicht ganz vier Minuten setzen auf eine Balladenbasis, um aus dieser immer wieder herauszubrechen. Alles zusammengefasst ein gelungenes Werk, was keinem wehtut und für den ganz großen Wurf noch ausbaufähig ist. Hört aber selber mal rein, wie Vlad In Tears auf Porpora klingen.

