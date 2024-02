Fargo: Peter Knorn und Peter Ladwig im Interview über die kommenden Fargo-Wiederveröffentlichungen

Fargo Sänger und Gitarrist Peter Ladwig und Bassist Peter Knorn werfen gemeinsam einen Blick zurück auf ihre ersten vier Studioalben. Informativ, regional, witzig … Fargonauten halt!

Das Interview ist hier zu sehen:

Am 23. Februar 2024 werden ihre vier frühen Klassiker Wishing Well (1979), No Limit (1980), Frontpage Lover (1981) und F (1982) über Steamhammer/SPV wiederveröffentlicht. The Early Years (1979-1982) erscheint als hochwertige 4-CD-Box inklusive Fotos und Liner Notes, sowie alle vier Alben als Schallplatten mit bedruckten Innentaschen. Alle Alben wurden neu gemastert, das Debüt Wishing Well wurde zudem neu gemischt und können hier vorbestellt werden: https://FargoBand.lnk.to/TheEarlyYears

Fargo live 2024:

23.03. Mönchengladbach – The Pogs

13.07. Aachen – Burg Wilhelmstein

25.07. Burg Herzberg – Herzberg Festival

16.08. Frankfurt – Zoom

17.08. Remscheid – Haus Eifgen Open Air

14.09. Vollmershain – Open Air

25.10. Mannheim – 7er Club

26.10. CH-Dornach – Wydekantine

13.12. Wunstorf – Küsters Hof

Weitere Infos zur Band und zu den Wiederveröffentlichungen könnt ihr hier nachlesen: