Fargo – Strangers D’Amour

Bereits am 25.06.2021 veröffentlichten die Hannoveraner von Fargo ihr sechstes Studioalbum bei Steamhammer/SPV. Strangers D’Amour enthält elf Songs mit einer Gesamtspieldauer von fast 44 Minuten. Schon der erste Titel Rain Of Champagne macht klar, dass die 1973 gegründete Band viel Erfahrung und Herzblut in dieses Werk gesteckt hat. Je länger das Album läuft, desto besser gefällt mir der … soll ich es jetzt „Alt-Herren-Rock“ nennen? Und das ist keineswegs negativ gemeint. Sänger Peter Ladwig und Bassist Peter Knorn sind fast der Jahrgang meiner Eltern und sie rocken noch die Bühne, statt auf dem Sofa sitzend Bares Für Rares zu schauen. Und ich denke, es ist grad die jahrzehntelange Erfahrung, die die Songs durchweg so „rund“ macht. Egal welches Stück man grad hört, da passt einfach immer alles zusammen, greift ineinander, baut sich gegenseitig auf. Der Gesang ist perfekt auf den Sound gesetzt. Die Stimme von Peter Ladwig trägt von Song zu Song. Und in keinem einzigen Titel höre ich irgendwelche kunstvolle Stimmenleierei oder ohohoh-Gejaule. Danke! Homesick z. B. ist ein sehr ruhiges Stück, aber man glaubt Ladwig jedes einzelne Wort, fast als würde ein alter Freund mir seine Geschichte erzählen. Die schnelleren Stücke lassen mich nicht eskalierend durch die Küche flippen, aber sind so handfest, dass man sie hervorragend einfach so vor sich hinhören kann. Und ganz wichtig für mich: es nervt nichts! Auch beim zweiten und dritten Hören ist alles super. Oftmals fällt es mir schwer, ein Album einem Genre zuzuordnen. Tatsächlich ist das hier für mich alles, was Rock umfasst, dazu mal ein bisschen Richtung Southern, mal etwas Country-Touch, dann noch ne winzige Prise Melancholie. Und ganz wichtig: Langweilig wird es nicht. Ein gutes, solides Album, das mich nicht vom Hocker wirft, aber mich entspannt vor mich hinwippen lässt. Schön ist kein Wort, mit dem ich eigentlich Musik betitel, aber dieses Album ist schön.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Fargo – Strangers D‘Amour in unserem Time For Metal Release-Kalender.