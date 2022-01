A Secret Revealed – When The Day Yearns For Light

Der Perlentaucher ist noch einmal auf den Grund der Wühlkiste der liegengebliebenen Veröffentlichungen des letzten Jahres getaucht und hat für euch eines dieser schönen Prachtstücke an Land gebracht, welches gerade in Vinyl seinen ganzen Glanz verbreiten wird.

Das Album When The Day Yearns For Light von A Secret Revealed ist bereits Ende Oktober letzten Jahres auf CD veröffentlicht worden. Aufgrund der Situation in den Vinyl-Presswerken wird es jedoch noch bis zum April dieses Jahres dauern, bis das Album auch auf Vinyl herausgebracht wird. Erhältlich sein wird es über Lifeforce Records in den Farben schwarz, silver/blue marbled, und purple withe pink/red splatter. Die beiden farbigen Versionen, die sicherlich das Sammlerherz erfreuen werden, sind jeweils streng auf 100 Stück limitiert.

Es ist schon wieder die Stadt Würzburg, die solch eine Band wie A Secret Revealed hervorbringt. Ich dachte immer, neben Nikita Kamprad mit seiner Band Der Weg Einer Freiheit kann es dort nichts anderes geben. Aber weit gefehlt, da ist noch eine Menge Platz. Auf seiner Tour mit der Weg Einer Freiheit 2019 brachte er gleich Phantom Winter mit, die sich aus den seeligen Omar Massif erhoben.

Das Quintett A Secret Revealed war bereits mit Bands wie Der Weg Einer Freiheit, Ancst und Downfall Of Gaia unterwegs, also alles Bands, die zumindest etwas mit Post Metal zu tun haben.

Bei A Secret Revealed hat jener Nikita Kamprad auch ein wenig nachgeholfen. Dieser hat, wie bereits bei den vorherigen Outputs der Band das Mix und Mastering des Albums übernommen. Das erste Output war eine in Eigenregie veröffentliche EP mit dem Titel Lay My Memories To Rest (2012). Danach folgte ein Labeldeal mit Bastardized Recordings mit dem Album The Bleakness (2015) und der Single Grieved (2017). Das hier vorgestellte When The Day Yearns For Light ist nach Sacrifices (2019) bereits das zweite Album nach dem Labelwechsel zu Lifeforce Records.

A Secret Revealed servieren uns auf When The Day Yearns For Light Post Metal mit Anflügen von Blackened Death und Hardcore. Ganze 50 Sekunden haben wir bei dem Opener As I Watch You Perish Zeit, bevor uns das Ding anschließend nur so um die Ohren fliegt. Vielleicht mag der eine oder andere Hörer es auch als körperliche Gewalt empfinden, was ihn dann erwartet. Der Song kommt auf diese (fast doomige) Eingangssequenz nach über drei Minuten wieder zurück, bevor er sich wieder peitschend nach vorne treibt.

Immer wieder finden wir in den Songs Opus.ähnliche Sequenzen, die jedoch nur recht spärlich sind und sich den messerstichartigen Attacken, gerade des Gesangs von Sänger Michael Heim (ex-Necrotted / ex-Guiding-Light-Demise) ergeben müssen.

Auf der acht Songs umfassenden Scheibe geht es mitunter sehr brachial zur Sache, wobei melodische Akzente nicht fehlen. Das wird insgesamt sehr geschickt verwoben, sodass dieses Album eine sehr hörbare Sache bleibt, trotz aller Wucht und Härte. Klar dürfte aber sein, dass der Hörer von Old School Metal sich an solch einer Scheibe die Finger regelrecht verbrennen wird. Es handelt sich ja um Post Metal und nicht um Pre Metal 😉 Für alle Post Metaller ein Muss!

HIER! geht es für weitere Informationen zu A Secret Revealed – When The Day Yearns For Light in unserem Time For Metal Release-Kalender.