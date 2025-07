The Great Machine: erste Single „ABQ“ als Appetizer für das kommende Album „Working Class Anarchist“ veröffentlicht

Da sind sie wieder, immer noch und scheinbar nie weg. Vor Kurzem erst waren The Great Machine noch auf Tour und schon bald kommt ein neues Album. Teilweise „on the road“ eingespielt, teilweise kurz nach der Landung aus dem Flieger ab ins Studio. The Great Machine sind real Working Class Anarchists.

Eine Band, die es auf der Bühne liebt und das Leben im Tourbus genießt, versucht genau das in diesen Aufnahmen widerzuspiegeln.

Das kommende Album Working Class Anarchist erscheint am 12.09.2025 über das superbe Berliner Label Noisolution. Kurz danach startet die nächste Tour. Als Appetizer ist ab sofort schon mal die erste Single ABQ verfügbar!

Hier die anstehenden Tourdaten von The Great Machine:

24.09.25 DE – Berlin – Neue Zukunft

25.09.25 DE – Würzburg – Posthalle

26.09.25 DE – Erfurt – Museumskeller

27.09.25 DE – Chemnitz – AJZ Talschock

28.09.25 DE – Zittau – Emil e.V.

30.09.25 DE – Dresden – Chemiefabrik

01.10.25 DE – Nürnberg – MUZclub

02.10.25 DE – Magdeburg – Flowerpower Magdeburg

03.10.25 CH – Pratteln – Up In Smoke Festival

04.10.25 DE – Mainz – Kulturclub schon schön

05.10.25 DE – Köln – Yard Club

07.10.25 DE – Bochum – Matrix Bochum

09.10.25 DE – Hamburg – Molotow Musikclub GmbH

10.10.25 DE – München – Backstage

11.10.25 AT – Pettenbach – Bauhof