Arion: entzünden die Welt mit neuem Lyricvideo zu ‚From An Empire To A Fall‘

Die finnischen Melodic Metaller Arion haben From An Empire To A Fall, der dritten Single ihres gefeierten aktuellen Albums The Light That Burns The Sky, das im Frühjahr via Reigning Phoenix Music erschienen ist, ein Lyricvideo verpasst. Dieses entführt Fans der Band in eine monumentale, postapokalyptische Landschaft und unterstreicht die Explosivität des Tracks sowie die Themen Widerstand, Kampf und Wiedergeburt, die den Songtext dominieren.

Gitarrist und Songschreiber Iivo Kaipainen freut sich: „Endlich hat auch From An Empire To A Fall einen eigenen Clip erhalten! Das Stück erzählt von einst Unterlegenen, die zu neuer Stärke gefunden haben und ihren großen Erzfeindinnen und -feinden zeigen, was eigentlich in ihnen steckt. Fight fire with fire!“

Voranpreschendes Schlagzeug, schneidende Riffs und ein erhabener Refrain machen From An Empire To A Fall zu einem absoluten Highlight auf The Light That Burns The Sky, einem Album, dessen Meisterhaftigkeit auch presseseitig bestätigt wurde. Diese bescheinigten Arion u.a., mit der Platte „einen packenden Trip durch die Möglichkeiten des zeitgenössischen Metal“ (Chaoszine, FI) geschaffen sowie damit „die nächste Karrierestufe“ (Markus’ Heavy Music Blog, DE) erfolgreich genommen zu haben. Produziert wurde The Light That Burns The Sky von Stratovarius-Gitarrist Matias Kupiainen, für das ansprechende Mastering sorgte Ermin Hamidovic (Architects, Periphery).

Arion live:

19.07.2025 FI Laukaa – John Smith Rock Festival

16.08.2025 FI Ikaalinen – Heviranta

23.08.2025 FI Joensuu – Unholy Summer Fest

