Arion: unterschreiben bei RPM und kündigen viertes Studioalbum „The Light That Burns The Sky“ an

Die finnische Metal-Szene hat über die Jahre immer wieder enorm erfolgreiche Acts zu Tage gebracht: Ein weiterer lebendiger Beweis dessen sind Arion, die ihre brandneue Single Like The Phoenix I Will Rise und zudem das dazugehörige Musikvideo auf YouTube veröffentlicht haben. Den insgesamt vierten Vorabsong aus ihrem kommenden Werk darstellend, unterstreicht dieser einmal mehr das Händchen der Band für große Melodien.

Arions viertes Studioalbum, das den Titel The Light That Burns The Sky trägt, wird am 28. Februar 2025 das Licht der Welt erblicken und ihren formidablen Status, den sich die Truppe seit ihrer Gründung 2011 erarbeitet hat, untermauern. Allen voran Gitarrist/Songschreiber Iivo Kaipainen, umfasst ihre Besetzung u.a. namhafte Mitglieder wie Schlagzeuger Topias Kupiainen, den Bruder des Stratovarius-Saitenhexers Matias Kupiainen, was die generationsübergreifende Verbundenheit innerhalb der finnischen Metal-Szene hervorhebt. Während Arion in Finnland nach wie vor mit Ranka Kustannus und in Asien mit Avalon Label / Marquee Inc. zusammenarbeiten, gehören sie ab sofort in allen anderen Gebieten zur RPM-Labelfamilie.

„Like The Phoenix I Will Rise ist einer meiner absoluten Favoriten unseres neuen Albums, da er einfach alle essenziellen Arion-Elemente mit sich bringt: enorm rockigen Gesang, technische Riff-Raffinesse, epische Orchestration und zu guter Letzt ein feuriges Gitarrensolo. Der Text nimmt die Zuhörerschaft mit in eine epische Abenteuerwelt voller versteckter Referenzen an einige meiner liebsten Fantasy-Franchises. Der Refrain verbindet all das und erzählt von Stärke, dem Kampf für das, was wir lieben, und dem Wahrwerden unserer Träume. Diesen Song zu schreiben, hat mir wirklich riesige Freude bereitet! Ich könnte mir zudem keine bessere Single vorstellen, um unsere Vertragsunterschrift bei Reigning Phoenix Music zu feiern. Ihr positiver Geist und ihre Geschichte vom Erreichen von Träumen und Zielen sowie ihr Titel an sich könnten kaum passender sein“, schwärmt Bandgründer Iivo.

„Ich konnte schon in der Vergangenheit zu Arions Erfolgsgeschichte beitragen, weshalb ich umso glücklicher darüber bin, dass sich unsere Wege nun erneut kreuzen. Ihre einzigartige Mixtur aus melodischem Metal und modernen Elementen ist wie dafür geschaffen, nicht nur Fans des Genres, sondern auch darüber hinaus zu begeistern. Mit The Light That Burns The Sky steht ihnen ein weiteres schillerndes, wenn nicht gar ihr schillerndstes Kapitel erst noch bevor, weshalb ich umso zuversichtlicher gestimmt bin, dass jene Scheibe sowie ihre Zusammenarbeit mit dem RPM-Team, das gemeinsam mit der Band nach der Metal-Krone strebt, Arion noch viele zukunftsweisende Möglichkeiten offenlegen wird. Willkommen in der Familie!“, fügt RPM-Geschäftsführer Jochen Richert hinzu.

The Light That Burns The Sky entstand gemeinschaftlich: Während sich Iivo Kaipainen um das Schreiben des neuen Materials kümmerte, wandte sich Matias Kupiainen von Stratovarius Produktion und Mix der Scheibe zu. Zum Gelingen von Wings Of Twilight trugen zusätzlich die beiden gewieften Klangexperten Jacob Hansen und Dan Lancaster bei. Mit dem abschließenden Mastering beauftragten Arion Ermin Hamidovic (Systematic Productions), während Giannis Nakos das lebendige Albumartwork schuf.

The Light That Burns The Sky Tracklist:

01. The Darkest Day

02. The Light That Burns The Sky

03. Like The Phoenix I Will Rise

04. Wings Of Twilight [Feat. Melissa Bonny]

05. Burning In The Skies

06. From An Empire To A Fall

07. Wildfire

08. Blasphemous Paradise

09. Black Swan

10. In The Heart Of The Sea

11. Into The Hands Of Fate

Mit ihrem vierten Album im Gepäck werden sich Arion kommenden Monat auch auf Tour begeben, um das neue Material auf die Bühnen zu bringen. In diesem Zug werden sie mit ihren Landsmännern von Stratovarius und Sonata Arctica die finnischen Clubs beehren, aber auch mit den deutschen Heavy-/Power-Metallern Brainstorm eine Co-Headline-Tour durch Deutschland und die Schweiz absolvieren, auf der die Italiener Stranger Vision als Support fungieren werden. Arions vollständigen Livekalender findet ihr unten!

Arion live:

Nordic Power Metal Titans 2025

w/ Stratovarius, Sonata Arctica

Präsentiert von Radio City & Grey Beard

14.03.2025 FI Kajaani – Kajaanihalli

15.03.2025 FI Oulu – Tullusali *Resttickets*

20.03.2025 FI Jyväskylä – Lutakko *Ausverkauft*

21.03.2025 FI Seinäjoki – Rytmikorjaamo *Ausverkauft*

22.03.2025 FI Kuopio – Sawohouse Underground *Resttickets*

Arion + Brainstorm The Plague That Burns The Sky Co-Headline Tour 2025

w/ Stranger Vision

Präsentiert von Rock Hard, musix, metal.de, powermetal.de, Decibel-Touring & RPM

27.02.2025 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

28.02.2025 CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

01.03.2025 DE Essen – Turock

02.03.2025 DE Mannheim – 7er Club

03.03.2025 DE Munich – Backstage (Halle)

04.03.2025 DE Hamburg – Bahnhof Pauli

05.03.2025 DE Hanover – MusikZentrum

06.03.2025 DE Stuttgart – Im Wizemann

Exkl. CD+Ticket-Bundles: https://arion.rpm.link/shopPR

Reguläre Tickets: https://linktr.ee/brainstormarion

Nordic Power Metal Titans 2025

w/ Stratovarius, Sonata Arctica

Präsentiert von Radio City & Grey Beard

07.03.2025 FI Tampere – Tavara-asema *Ausverkauft*

08.03.2025 FI Helsinki – Kulttuuritalo *Resttickets*

27. – 29.07.2025 FI Helsinki – Tuska Festival

Über Arion

2011 gegründet, konnten sich Arion 2014 mit ihrem Debüt Last Of Us erstmalig Gehör verschaffen. Ihr Zweitwerk Life Is Not Beautiful, das ihnen dank der Single At The Break Of Dawn [feat. Elize Ryd] einen ersten größeren Durchbruch bescherte, ermöglichte ihnen direkt, mit gestandenen finnischen Bands wie Battle Beast, Wintersun und Sonata Arctica aufzutreten.

Pandemiebedingt ließen Touraktivitäten zu ihrem 2021er Opus Vultures Die Alone jedoch vorerst auf sich warten: Weitere ausgiebige Tourneen an der Seite von Acts wie Gloryhammer und Bloodbound, Shows bei renommierten europäischen Festivals sowie ihr US-Livedebüt beim ProgPower USA 2022 wussten jedoch für die lange Pause zu entschädigen.

Mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums The Light That Burns The Sky vor der Brust und Tourerfahrung in Hülle und Fülle, auch aufgrund zahlreicher Headlineshows in ihrem Heimatland, sind Arion dafür gewappnet, ihren Machtanspruch im Melodic-Metal-Zirkus zu zementieren, was ihnen aber u.a. durch eine anstehende Co-Headline-Tour durch Mitteleuropa mit ihren Labelkollegen Brainstorm ein Leichtes sein dürfte.

Arion sind:

Lassi Vääränen – Gesang

Iivo Kaipainen – Gitarre

Arttu Vauhkonen – Keyboard

Gege Velinov – Bass

Topias Kupiainen – Schlagzeug

Mehr zu Arion:

