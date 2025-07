In This Moment: veröffentlichen ihre neue Single samt Lyricvideo „Heretic“ (feat. Kim Dracula)

Für alle, die intensive Musik mit markantem Profil schätzen, waren In This Moment schon immer eine verlässliche Größe – ihre neue Single Heretic (feat. Kim Dracula) ist ebenso kompromisslos wie eindrucksvoll. Der Track vereint düstere, moderne Klanglandschaften mit brachialen Vocals in einem apokalyptischen Metal-Szenario. Zeilen wie „I am not your pain or your remedy / I am not your faith or your vanity / I don’t want your gold or your filth / That you give and you take“ lassen keinen Zweifel an der klaren Haltung der Band.

Heretic (feat. Kim Dracula) erscheint als erste Singleauskopplung aus dem kommenden, noch unbetitelten, neunten Studioalbum der GRAMMY®-nominierten Band aus Los Angeles, das über das neue Label Better Noise Music veröffentlicht wird. Ein genaues Release-Date steht noch nicht fest.

„We are so excited to unveil our new song Heretic, featuring the incomparable Kim Dracula”, kommentieren In This Moment. “From the first time we heard that incredible voice, we knew we wanted to collaborate. We cannot wait for the world to hear what happens when we join forces on a song like Heretic.”

Zeitgleich startet in Nordamerika die Hell Hath No Fury-Tour mit Wargasm und Kat Von D (16. Juli – 16. August). Im Herbst folgt die Black Mass-Tour mit Dayseeker, The Funeral Portrait und DED (ab 18. September).

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 konnten In This Moment unter der Obhut der „Mutter“-Figur und Frontfrau Maria Brink zusammen mit Mitgründer und Leadgitarrist Chris Howorth, Bassist Travis Johnson, Gitarrist Randy Weitzel und Schlagzeuger Kent Diimmel eine eingeschworene globale Fangemeinde um sich scharen. Mit ihren unvergesslichen, überirdischen Live-Inszenierungen zog die Band Millionen in ihren Bann und wurde dabei still und stetig zu einer der relevantesten Rock Größen der Gegenwart.

Bis heute hat das Quintett neben dem mit Gold ausgezeichneten Album Blood (2012) sechs Gold- und Platin Single Auszeichnungen erhalten und mit Black Widow (2014) und Ritual (2017) gleich dreimal die Top 25 der Billboard 200 erklommen. Hinzu kommen mehr als zwei Milliarden Streams weltweit.

Zwischen ausverkauften Headliner-Tourneen spielte die Band in Arenen Seite an Seite mit Disturbed und stand auf zahllosen Festivals von Lollapalooza bis Sonic Temple auf der Bühne. Währenddessen entstand ihr siebtes Studioalbum, Mother (Roadrunner Records), das von ihrem langjährigen Wegbegleiter Kevin Churko (Ozzy Osbourne, Five Finger Death Punch) produziert wurde. Während in Ritual bereits ein bluesiger Klangzauber mitschwingt, haucht Mother dem Mantra eines unzerbrechlichen Zaubers Leben ein, eingeläutet von der ersten Single The In-Between.

2022 veröffentlichten In This Moment die EP Blood 1983 (BMG), eine Neuinterpretation zum zehnjährigen Jubiläum von Blood. Ein Jahr später folgte das achte Studioalbum Godmode (BMG) mit zehn Songs, darunter die wuchtige Leadsingle The Purge, eine beeindruckende Coverversion von Björks Army Of Me, das Feature Damaged mit Spencer Charnas (Ice Nine Kills) sowie I Would Die For You, das auf dem Soundtrack von John Wick: Chapter 4 zu hören ist.