In This Moment: Neue Single ‚The In-Between‘

In This Moment haben die Veröffentlichung ihres neuen Albums Mother für den 27.03.2020 via Roadrunner/Atlantic angekündigt. Das Video zur ersten Single The In-Between wurde bereits veröffentlicht, ein umwerfendes Labyrinth der Klänge, durch das Frontfrau Maria Brink mit ihrem betörenden Gesang steuert, getragen vom tonnenschweren Riffing von Gitarrist Chris Howorth.

Mother ist der Nachfolger des 2017 erschienenen Albums Ritual. Das kommende Werk wird mit fieberhafter Spannung erwartet, so wurden In This Moment auf diversen „Most Anticipated“-Listen für dieses Jahr geführt, u.a. von Alternative Press, Loudwire und Revolver. Fans können sich zudem auf exklusive Vorbesteller-Bundles freuen, die in keiner Sammlung fehlen dürfen.

In This Moment sind dafür bekannt, den größten Teil ihrer Zeit auf Tour zu verbringen, um ihre gewaltigen und außergewöhnlichen Live-Shows zu ihren Heerscharen hingebungsvoller Fans zu bringen. Konzerte von In This Moment sind im Grunde wie cineastischer Karneval – voller überwältigender Visuals, mit denen die Anwesenden in eine andere Welt transportiert werden. Ab Ende März geht die Band auf ausgiebige Nordamerika-Headlinetour, Support sind Black Veil Brides, DED und Raven Black. Die Reise beginnt am 24. März und läuft bis zum 17. Mai, u.a. mit einem denkwürdigen Auftritt im Red Rocks Amphitheatre in Morrison, Colorado.

Mother Tracklisting:

The Beginning — Interlude

Fly Like An Eagle

The Red Crusade — Interlude

The In-Between

Legacy

We Will Rock You (Feat. Maria Brink, Lzzy Hale, and Taylor Momsen)

Mother

Born In Flames

God Is She

Holy Man

Hunting Grounds (Feat. Joe Cotella of Ded)

Lay Me Down

Into Dust