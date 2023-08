In This Moment: veröffentlichen den Titeltrack vom kommenden Album „Godmode“

In This Moment, die GRAMMY® Award-nominierte Band, veröffentlicht mit dem Titeltrack den zweiten neuen Song aus ihrem kommenden neuen Studioalbum Godmode, das am 27. Oktober 2023 über BMG erscheint:

„Der Text entstand spontan aus aus einem Gefühl heraus. Die Tatsache, dass Chris [Howorth] mich so sehr versteht, dass ich ihm einfach eine Voicemail schicken kann und er sie mir in Form von Musik zurückschickt, zeigt, wie gut wir miteinander harmonieren. Es ist schon lange her, dass ich eine ganze Strophe eines Songs geschrien habe. Ich wollte ein paar Sachen veröffentlichen und es fühlte sich sehr emotional an“, sagt Sängerin Maria Brink über den Titelsong.

Auf dem achten Album der Band aus L.A. haben Brink und Gitarrist Chris Howorth die bisher wohl stärksten Songs ihrer Karriere geschrieben. „Wir streben immer danach, uns neu zu erfinden und zu wachsen. Es ist 10 Jahre her seit unserem Blood-Album, und es gab viele Veränderungen, besonders in diesem Jahr, aber es fühlte sich alles so richtig an“, erklärt Brink.

Godmode wurde im Hideout Recording Studio in Las Vegas, Nevada aufgenommen. Produziert wurden die 10-Track-Songs von Kane Churko (Ozzy Osbourne, Papa Roach, Five Finger Death Punch) und Tyler Bates (John Wick, Jerry Cantrell, Bush).

Die 10 Songs auf Godmode markieren einen neuen Höhepunkt für das Quintett und zementieren ihr Vermächtnis in der Welt der Heavy Music weiter.

„Wir können es kaum erwarten, dass alle hören, was wir geschaffen haben“, sagt Howorth.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: