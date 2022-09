Rock Unter Den Eichen (RUDE) am 22.07 und 23.07.2022 in Bertingen

Festivalname: Rock Unter Den Eichen 2022

Bands: Sepultura, Napalm Death, Asphyx, Obscura, Memoriam, Bullet, Kanonenfieber, Thulcandra, Bodyfarm, Dodsdrift, In Demoni, Drill Star Autopsy, Archaic, Trail Of Blood, Hexadar, Mainpoint, Agent Hellfire, Judas Priest Revival, Eisenkarl

Ort: Bertingen, Deutschland

Datum: 22. & 23.07.2022

Kosten: Festivalticket 58,70 €

Genre: Death Metal, Black Metal, Grindcore, Heavy Metal, Power Metal, Goth Rock

Besucher: ~1000

Link: https://www.rockunterdeneichen.de/

Drei Jahre herrschte Stille unter den Eichen in Bertingen. Der Kalimandscharo – wie die schon von weither sichtbare, hell in der Sonne leuchtende riesige Kali-Abraumhalde des sich einige Orte weiter befindlichen Schachtes Zielitz genannt wird – wachte einsam über die Landschaft an der Elbe, nördlich von Magdeburg. Kein Ton störte das Vogelzwitschern und das Zirpen der Grillen, das nur unterbrochen wurde vom Rauschen des Windes im Eichenlaub. Doch was war das? Der verzerrte Ton einer elektrisch verstärkten Gitarre zerschnitt die Idylle wie das Kreischen einer Kettensäge. Das Signal war deutlich und jeder kannte es. Nichts anderes bedeutet es als: Es ist wieder RUDE-Zeit!

Freitag

Endlich also findet auch dieses schöne kleine Festival wieder statt. Was Veranstalter Thomas Wöge mitsamt der Dorfgemeinschaft von Bertingen auf die Beine stellt, ist in jedem Jahr großartig. Schön, dass es nach zwei Jahren Zwangspause nun endlich wieder live und in Farbe Teil des Festivalkalenders sein kann. Die namensgebenden Eichen stehen wie eh und je und auch sonst fühlt sich alles noch bekannt und vertraut an. Die Campingplätze rund um das Dorf, die Standorte der Bierwagen und selbst die Bedienungen sind die gleichen geblieben. Und auch die Festivalbegeisterten bleiben dem RUDE treu! 1.200 sind es in diesem Jahr laut Veranstalter. Für das kleine Open Air eine sehr gute Zahl.

Als Opener ballern Trail Of Blood aus Mecklenburg-Vorpommern mit guter Laune los. Und sie schaffen es erfolgreich, die Stimmung anzuheizen. Warum auch nicht? Die Laune der Thrasher auf der Bühne ist ebenso gut wie die des Publikums: Alle zwei Tage des Festivals liegen noch vor einem. Es folgen eine Art Lokalmatadoren. In Demoni aus Magdeburg spielen Brutal Death Metal. Das ist die typische Partymucke für ein Metalfest. Thema Penis und Vagina, also die Dinge, die die Welt bewegen. Anschaulich illustriert durch kostümierte Bühnentänzer. Wobei das Wort tanzen hier nicht überbewertet werden sollte. Jetzt wird’s ernsthaft. Dødsdrift stehen für Black Metal, den sie auf das Wesentliche reduzieren. Kein Corpsepaint, keine Räucherstäbchen, kein Brimborium. Einfach nur hasserfüllte Musik und fertig.

Die Dreimann-Truppe von Agent Hellfire ballert ihre Songs knallhart und rotzig raus. Alle Mitglieder kommen ursprünglich aus Brasilien, haben ihre Band allerdings 2019 in Berlin gegründet. Sind sie jetzt eine brasilianische oder deutsche Band? Nun kommt auch Leben in die zweite Bühne. Während des Umbaus zwischen zwei Bands auf der Hauptbühne wird ab jetzt Eisenkarl die musikalische Beschallung übernehmen. Die Auftritte von Cover- oder Tribute-Bands auf dem RUDE haben lange Tradition und auch die Schwarze-Bock-Bühne, wie diese zweite, kleinere Bühne heißt, ist gut besucht. Eisenkarl schmettern bunt gemischt Metal-, Grunge- und Nu Metal-Klassiker von Megadeth, Alice In Chains oder Motörhead. Vor der Bühne sammeln sich mehrere Hundert Zuschauer und die Stimmung ist prächtig. Und schon geht es auf der Hauptbühne weiter. Décembre Noir bringen ihren Melodic Doom zum Besten. Die vier Erfurter lassen die gute Stimmung nicht abreißen, auch wenn sie es Genre-bedingt etwas langsamer angehen lassen.

Bullet hingegen haben es nicht so mit langsam angehen. Vom ersten Takt an ist Sänger Dag Hell Hofer im 100 %-Modus. Sänger Hofer wirkt, als wäre er gerade von der Couch aufgestanden, hat nur schnell seine Nieten-Armstulpen übergeworfen und los geht’s. Die Schweden aus Växjö hauen ihre Heavy-Metal-Songs raus, als gäbe es kein Morgen. Überraschend viel Älteres ist dabei von Bite The Bullet (2008) oder Highway Pirates (2011). Aber auch vom aktuellen Longplayer Dust To Gold werden vier Songs in die Setlist eingestreut.

Nach Bullet waren Obscura geplant, jedoch mussten sie einen Tag vor dem Auftritt krankheitsbedingt absagen. Das zu ersetzen schafft kein Veranstalter, sodass nun direkt Sepultura folgen. Immerhin fangen die Brasilianer mit ihrer Show dafür früher an, sodass keine allzu lange Pause entsteht (die dann allerdings auch durch einen extralangen Slot von Eisenkarl hätte gefüllt werden können). Die Südamerikaner lassen sich nicht lange bitten und beginnen routiniert mit ihrer Show, nach 38 Jahren und fünfzehn Studioalben können sie aus dem Vollen schöpfen. Los geht’s mit Arise, dem Titeltrack des gleichnamigen Albums von 1991. Green, Pinto und der Rest der Kult-Truppe fräsen sich von da an vor allem durch die ältere Bandgeschichte der 90er-Jahre, viel Chaos A.D., am Ende mit Ratamahatta und Roots Bloody Roots zwei Songs aus Roots. Natürlich werden einige auch Titel aus dem aktuellen Album Quadra gespielt. Nämlich Means To An End, Capital Enslavement und Agony Of Defeat.

Samstag

Den Samstag eröffnet das Blasorchester Angern mit einem launigen Potpourri blasmusikalischer Klassiker („Rosamunde, Gib Mir Dein Sparkassenbuch“). Wie alle wissen, braucht jedes Metalfestival mit internationaler Klasse eine lokale Blasmusiktruppe zur Eröffnung von irgendwas. Das Wacken hat seine Wacken Firefighters, das Summer Breeze die Blasmusik Ilenschwang. Das RUDE eben das Blasorchester Angern. So, jetzt geht’s aber richtig los. Hexadar eröffnen auf der Hauptbühne mit ihrer ganz eigenen Mischung aus Metalcore mit Black-Metal-Anteilen. Die Band aus Winsen an der Luhe leistet sich mit Sören Wahe am Akkordeon eine interessante Abweichung von der im Genre üblichen Instrumentierung. Aber im (Pagan) Black Metal gibt es ja einige Bands mit Rückgriffen auf Instrumente der ursprünglichen Volksmusik. Auch Finsterforst setzen das Akkordeon ein.

Leider hat sich das Infield schon wieder ein wenig geleert. Da ginge noch etwas mehr, auch wenn es noch früher Nachmittag ist. Drill Star Autopsy jedenfalls geben keinen Grund zum Klagen. Ob nun 200 oder 1000 Zuschauer kommen. Die Death Metaller haben Bock zu spielen und reißen ganz schnörkellos ihr Set herunter. Mit Mainpoint wird wieder ein wenig Kontrastprogramm geboten. Schließlich gibt’s nicht nur Thrash, Death und Black. Der Goth’n’Roll, wie die Rostocker ihren Stil nennen, kommt gut an. Die Setlist setzt sich naturgemäß vor allem aus Songs der letzten Alben wie Under Water (Deathroad Labyrinth, Crows) und Black Traveller zusammen. Archaic reißen das Ruder des RUDE wieder in eine der hauptsächlich beackerten Richtungen herum: Das Quartett spielt Thrash Metal. Die Ungarn haben im März erst ihr drittes Album veröffentlicht, aus The Endgame Protocol werden dann folgerichtig auch die meisten Songs des Sets gespielt, zum Beispiel The Truth, Behind, Withstanding und der Titelsong Endgame Protocol.

Weiter geht es mit Black Metal. Kanonenfieber aus Deutschland haben sich den Ersten Weltkrieg als Thema ausgesucht. Den Vergleich gegen die Ukrainer von 1914 aus Lviv, die sich am genau gleichen Bereich der Weltgeschichte in ihren Songs abarbeiten, müssen sie allerdings verlieren. Die Bühnendeko erinnert mit ihren ganzen Draht-Verhauen eher an Bundeswehr-Hindernisbahnen mit Kriechstrecke unter Stacheldraht. In ihren deutsch gesungenen Songs können sich Kanonenfieber nicht so recht entscheiden zwischen unkommentierter Wiedergabe von Weltkriegsschlachten und plakativem Ende tot im Schützengraben. Auf der zweiten Bühne überbrücken von nun an Judas Priest Revival die Umbaupausen der Hauptbühne. Die Tschechen sind eine der profiliertesten Judas Priest-Coverbands, stimmlich passt sehr vieles sehr gut. Und optisch irgendwie auch. Der Lohn für so viel Klasse: In den Umbaupausen pilgert das Publikum von der Hauptbühne in großen Scharen zur Schwarzer-Bock-Bühne, um dort die Metalparty nahtlos fortzusetzen.

Bodyfarm sind die erste von zwei niederländischen Death-Metal-Bands an diesem Abend. Für das Infield kann mittlerweile Entwarnung gegeben werden: Es hat sich schon beim Auftritt von Kanonenfieber immer weiter gefüllt. Bodyfarm liefern einen ordentlichen Abriss. Der Sound der Band, die seit 2010 vier Alben veröffentlicht hat, geht direkt ins Ohr ohne Umwege. Bei der Setlist bedienen sie sich natürlich ausgiebig aus jedem der Alben. Leider ist ihre letzte Langrille Dreadlord (daraus spielen sie zum Beispiel Angelreaper) auch schon wieder drei Jahre alt.

Britischer Death/Thrash Metal steht nun auf der Speisekarte. Memoriam ist quasi die nächste Band von Sänger Karl Willets, der lange Jahre bei den Deathern von Bolt Thrower bis zu deren – auf den plötzlichen Tod von Drummer Martin Kearns gefolgten – Auflösung 2016 ins Mikro keifte. Memoriam (der Name sagt’s schon) ist seinen Worten nach dann auch ganz folgerichtig Kearns gewidmet. Thematisch hat sich in den Songs nichts geändert: Krieg, Tod, Verlust sind weiterhin bestimmende Konstanten in einigen der Songs, die mit Inbrunst (und Hilfe der Boxen) ins Publikum geschleudert werden.

Was soll man noch zu Asphyx sagen? Die Niederländer sind wie eine Dampfwalze. Wenn das in Metal-Schreiber-Kreisen sehr stark strapazierte Wort amtlich in diesem Festivalbericht irgendwo gerechtfertigt ist, dann sicher bei Asphyx. Jede Show, die ich bisher von ihnen gesehen habe, ist voller Energie und Spielfreude. Das ist Spaß am Abriss pur. Das liegt auch an Energiebündel Martin van Drunen, der ohne Unterlass über die Bühne hetzt, mit dem Publikum flirtet und jeden Song sichtbar zelebriert. Der Doom Death der Truppe reißt viele mit, die seit Memoriam noch zahlreicher den Zuschauerbereich füllen. Sicher hat der Name Asphyx viele davon extra wieder hergelockt. Die alten Haudegen (seit 1988 zehn Alben) spielen eine weitgefächerte Mischung aus Songs von ihrem Debütalbum The Rack (1991) bis zum letzten Album Necroceros (2021), aus dem natürlich die meisten Songs des Sets stammen, wie zum Beispiel Botox Explosion, Molten Black Earth oder The Nameless Elite.

Das RUDE ist auch immer Platz für besondere Acts. So ist mit Napalm Death in diesem Jahr neben Sepultura wieder ein zweiter ganz besonderer Headliner verpflichtet worden. Napalm Death gelten mit ihrem 87er-Debüt Scum vielen als Erfinder des Grindcore. Zwar gab es Repulse vor ihnen, die die frühen Napalm Death maßgeblich beeinflussten, aber der Name Napalm Death ist untrennbar mit der Entwicklung des Grindcore seit den 80er-Jahren verbunden. Sänger Barney Greenway – dabei seit 1989 und mittlerweile immerhin 53 Lenze alt – springt noch immer herum, wie ein 25-Jähriger, der nicht stillhalten kann. Die Band, die dann schon in den 90ern ihren Stil weiter entwickelte und beim Death Metal angekommen war, hat erst im Februar eine neue EP mit immerhin acht Songs veröffentlicht, von denen es immerhin das Bad Brains Cover Don’t Need It in die Setlist des ebenso routinierten wie mitreißenden Auftritts schaffte.

Und sonst so? Der Bierpreis verharrt mit fantastischen 4 Euro noch immer im günstigen Vor-Corona-Niveau. (Wenn man an solche Preis-Exzesse denkt wie das Full Force mit 5,50 Euro, fühlt man sich hier gleich noch willkommener.) Allgemein sind die Getränke- und Lebensmittelpreise durch die Bank weg sehr human, die Besatzungen an den verschiedenen Tresen freundlich und die Atmosphäre tiefenentspannt. Das RUDE ist wie zu jeder Ausgabe eine durch und durch gelungene große Metal-Party. Wer genug hat von den Metal-Posing-Bands, wie sie vor allem auf großen Metal Open Airs auftreten, kilometerlangen Laufwegen, parallelen Auftritten der genau beiden Lieblingsbands, überteuerten Preise und überfüllten Infields mit Bühnen irgendwo am Horizont; wer also ein wenig entspannte Zeit mit großartiger Musik, super Sicht auf die Bühne und humanen Preisen verbringen möchte, dem sei das RUDE wärmstens empfohlen.