Vlad In Tears: unterschreiben bei Metalville Records – das neue Studioalbum „Porpora“ erscheint im September

Die Gothic Metal Band Vlad In Tears wird ihr neues Studioalbum Porpora im September dieses Jahres auf Metalville Records veröffentlichen.

Vlad In Tears wurden quasi nach Jahrzehnten wiedergeboren, als die drei Brüder Kris (Gesang & Klavier), Lex (Gitarre) und Dario (Bass) 2013 beschlossen, aus dem alten und zu sonnigen Italien nach Deutschland zu ziehen. Die Brüder zeigten sofort ihr großartiges musikalisches Können und ihre Fähigkeit, fantastische Live-Performer zu sein. Diese rasante Entwicklung wurde von ihrer schnell wachsenden Fangemeinde positiv aufgenommen.

Nach der Veröffentlichung ihrer ersten drei Alben, darunter Underskin, das von John Fryer (Depeche Mode, HIM, Nine Inch Nails) produziert wurde, veröffentlichte die Band ihr selbst betiteltes nächstes Album welches die Hitsingle Feed On Me enthielt.

Nach der Veröffentlichung spielten Vlad In Tears auf vielen Festivals wie dem M’era Luna, gefolgt von einer Europatournee zusammen mit The 69 Eyes.

2017 folgten weitere wichtige Festivalauftritte, wie dem RockHarz, Castle Rock Festival, Autumn Moon Festival sowie auf Festivals außerhalb Deutschlands, wie zum Beispiel Maximum Rock in Rumänien.

Nach dieser erfolgreichen Festival-Saison veröffentlichten Vlad In Tears zwei weitere Studioalben und gingen erneut auf Tour.

Im Jahr 2020 veröffentlichten Vlad In Tears ihr nächstes Album Dead Stories Of Forsaken Lovers, aus dem sie als erste Single Born Again in Zusammenarbeit mit Lex von Megaherz veröffentlichten.

Im Jahr 2020 veröffentlichte die Band außerdem Theatre Of Memories Act I, den ersten Teil einer akustischen Trilogie.

Das bevorstehende neue Studioalbum Porpora wird nun der nächste große Schritt in der Karriere der Band sein.

Unermüdlich und unersättlich sind Vlad In Tears immer auf der Suche nach neuen Klängen, Arrangements und die Melodien perfekt mit sehr dunklen Klängen verschmelzen, die von 80’s Wave bis zum härtesten und modernsten Rocksound mit Gitarren in Drop C und D reichen. Der stärkste Part der Band ist die Stimme des Sängers Kris, die keine Grenzen kennt.

Line-Up:

Kris Vlad – Vocals

D. Vlad – Bass Guitar

Lex Vlad – Guitar

Alex Vlad – Drums

Links:

http://vladintears.com/

https://www.facebook.com/vladintearsofficial