Rock In Rautheim 2022 – Open Air am 05.05. und 06.05.2022 in Braunschweig

1. Death Of The God Of Light

2. Njord

3. Powersnake

4. Prophecy Of Ragnarök

5. Kaunaz Dagaz

6. Tyr

7. Brothers Unite

8. Son Of Odin

9. The Other Son Of Odin

10. Concerning Norns

11. Yggdrasil

12. Chain Breaker

13. Theft Of The Hammer

14. The Mead Song

15. One

16. Defenders Of Valhalla

17. Fire Blood And Steel





1. Powaa!!!

2. Muscle Bound For Glory

3. Morning Dew

4. 40509

5. Turbo Boost

6. Laser Raptor 3D

7. Cybone One

8. Pinball Death Machine

9. Knightfall

10. Superhero Medley

11. Cthulhu

12. Pumping Iron Power





1. Dinos And Dragons

2. Wrath Of The Dragongod

3. Shuriken Showdown

4. Blood Alliance

5. Dinosaur Warfare

6. Legend Of The Powersaurus

7. Night Of The Nuclear Ninja

8. Victorious Dinogods

9. Super Sonic Samurai





1. Going Down

2. Till The End

3. Thousand Faces

4. In Your Absence

5. I Am

6. After Dusk

7. Destiny

8. Let Me Breath

9. Breathing Fire