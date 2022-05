Time For Metal Verlosung: 10 Film-Codes zur Dokumentation „The Sound Of Scars“, dem bewegenden Porträt der Metal-Kultband „Life Of Agony“

Time For Metal und Lighthouse Home Entertainment Vertriebs GmbH & Co. KG verlosen gleich zehn Film-Codes zur Dokumentation The Sound Of Scars, dem bewegenden Porträt der Metal-Kultband Life Of Agony. Alle Informationen zum Film findet ihr HIER!

Audio: German, English US

Ratio: 1,85:1

Audio: 5.1

Running time: approx. 90 minutes

Genre: Documentary, Independent

Vendor ID: LHE28440165

Wichtige Hinweise zu den Einlösebedingungen:

Der Film muss innerhalb von 30 Tagen, nachdem der Code eingelöst wurde, angeschaut werden.

Wenn der Film einmal gestartet wurde, muss er innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 30.05.2022!

Time For Metal und Lighthouse Home Entertainment Vertriebs GmbH & Co. KG wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Monday 30th of May 2022 12:00:00 AM

Teilnahmeformular:

Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich.