Haken: feiern die Veröffentlichung von ‘Liveforms: An Evening With Haken’ mit einem neuen Video zu ‘Sempiternal Beings’

Die Progressive-Pioniere Haken haben 2024 damit verbracht, ihr letztes gefeiertes Studioalbum Fauna im Rahmen ihrer An Evening With-Tour durch die ganze Welt so umfassend wie möglich zu feiern. Die Band spielte an jedem Abend zwei komplette Sets und präsentierte Fauna in voller Länge, bevor sie auf die Bühne zurückkehrte, um eine Auswahl der beliebtesten Stücke aus ihrem Katalog zu spielen. Am 21. September 2024 spielte die Band im legendären Londoner O2 Forum, und das Dokument dieses besonderen Abends ist auf Liveforms: An Evening With Haken verewigt.

Zu diesem Anlass hat die Band den Live-Clip zu Sempiternal Beings veröffentlicht, den ihr euch jetzt hier ansehen könnt:

