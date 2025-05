XDB: haben ihre neue Single „When The Love Is Gone“ veröffentlicht

Die Melodic-Hard-Rock-Band XDB gibt die Veröffentlichung ihrer mit Spannung erwarteten neuen Single When The Love Is Gone“ bekannt. Der Song erschien am 11.04.2025 über MTS Records.

Der Titel wurde von Robert Kane geschrieben und von einer hochkarätigen Besetzung eingespielt: Rob Kane, Xander Demos, Brendan Callahan, Emily Stroup und Guy Cole. Mit einer Mischung aus mitreißenden Melodien, kraftvollen Gitarrenriffs und emotionalen Lyrics liefert der Song ein beeindruckendes Beispiel für das Können und die stilistische Vielfalt von XDB.

Sänger Rob Kane schildert die Entstehung der Single: „Alles begann mit dem Intro. Ich hatte viel TNTs My Religion und das Starbreaker-Projekt von Tony Harnell gehört und wollte etwas schreiben, das gitarrenlastig ist, aber auch Keyboards enthält – besonders im Intro. Als ich dann die Zeile When The Love Is Gone hatte, ergab sich der Rest des Songs fast wie von selbst.“

Gitarrist Xander Demos ergänzt: „Es ist ein eingängiger Song, den wir mittlerweile in Drop-D spielen – das gibt dem Refrain einen besonders starken Charakter, irgendwo zwischen TNT und Savatage.“

Thematisch beschäftigt sich When The Love Is Gone“ mit verlorener Liebe, Reue und Sehnsucht – verpackt in einem hymnischen Sound mit treibenden Rhythmen und elektrisierendem Gitarrenspiel. Der Song markiert den Auftakt zu einem neuen Kapitel der Bandgeschichte.