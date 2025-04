Presented by TFM Rocks: Venom Inc. + Krisiun + Hate + Ater (Vorbericht)

Bands: Venom Inc., Krisiun, Hate, Ater

Ort: Forum Club Trier, Gerty-Spies-Straße 4, 54290 Trier

Datum: 03.05.2025

Kosten: 38,50 € VVK

Genre: Black Metal, Death Metal

Besucher: ca. 1000 Besucher

Veranstalter: Forum Concerts Trier, Massive Music

Link: https://www.facebook.com/events/2437160536638637

Das Metal Spektakel im Forum in Trier geht weiter, die Location wird erneut zur Metal Festung. Wir von Time For Metal freuen uns, euch das Live-Spektakel mit Venom Inc. + Krisiun + Hate + Ater im Forum Club Trier präsentieren zu dürfen!

Venom Inc. tragen die wahre Essenz von Venom in sich, den Pionieren des extremen Metals, die ihre Herrschaft 1979 begannen, und geloben, den ursprünglichen Geist, der im Laufe der Jahre verloren gegangen ist, wieder aufleben zu lassen. Venom Inc. sind sowohl für die treuen Anhänger des Venom-Vermächtnisses, als auch für neue Fans da, um weiterzuwachsen und die Klassiker mit Herz, Seele und wahrer Bedeutung zu präsentieren. Venom Inc. touren unermüdlich Jahr für Jahr und sind ein Muss für jeden eingefleischten Extrem-Metal-Fan!

Als Special Guest ist die brasilianische Death-Metal-Band Krisiun mit von der Partie, die für ihre Geschwindigkeit, brutale Präzision und erdrückende Live-Energie bekannt ist. Die Bühne ist bereit für die erneute Vorherrschaft des Death Metal. Der Südsturm ist da. Der Sturm des Südens ist über euch hereingebrochen!

Die polnischen Blackened-Death-Metal-Titanen Hate bringen ihren wilden Sound und ihre atmosphärische Tiefe mit und zementieren damit ihren Status als eine der prägenden Kräfte des Genres.

Vervollständigt wird dieses unerbittliche Line-Up durch die rätselhaften Melodic-Death-Metaller Ater, die bereit sind, eine letzte Dosis der Verwüstung zu liefern.

Doors: 18:30 Uhr / Show: 19:00 Uhr

Tickets on Sale:

Eventim-Shop: https://tinyurl.com/3kcf7rcp

Eventim: https://tinyurl.com/yr5tx5ts