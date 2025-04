Motorjesus: veröffentlichen zweite Single & Lyric-Video „New Messiah Of Steel“

Mit New Messiah Of Steel legen Motorjesus nach und haben die zweite Single aus dem kommenden Studioalbum Streets Of Fire veröffentlicht, das am 13. Juni 2025 über Reaper Entertainment erscheint. Der neue Song ist ein kompromissloser Rock’n’Roll-Brecher, der in bester Motorjesus-Manier nach vorne geht – laut, dreckig, mit maximalem Adrenalin.

Sänger Chris Birx über die neue Single:

„Hey Leute, hier ist unsere zweite Single New Messiah Of Steel vom kommenden Streets Of Fire Album. Den Song haben wir mit als erstes für das neue Album geschrieben, und sollte für uns einfach ne gute Energie haben und ordentlich nach vorne gehen. Die Rock ’n‘ Roll- und Schweinerock-Anteile sind hier etwas höher. Von daher viel Spaß euch mit dem Song und Gas durchtreten!“

Album & Tour – Der Sommer wird heiß, der Herbst wird laut: