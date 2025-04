Grailknights: verbünden sich mit Perception und kündigen neue Single ‚Necronomicon‘ an

Bürgerinnen und Bürger von Grailham City, hergehört! Drei Jahre, nachdem sie die Welt mit Muscle Bound For Glory zum letzten Mal gerettet haben, melden sich die Grailknights mit einem neuen Schlachtplan zurück. In Perception, dem muskulösen neuen Familienmitglied von Reigning Phoenix Music, hat die heldenhafte Truppen zudem einen neuen Partner gefunden, der ihr dabei behilflich sein wird, ihren Erzfeind Dr. Skull wieder einmal in die Flucht zu schlagen. Ihre gemeinsame Wunderwaffe? Ein brandneues Epos, das die Welt noch dieses Jahr erneut von allem Bösen befreien wird. Prall gefüllt mit übernatürlichen Metal-Klängen, wird dieses definitiv den Soundtrack des Jahres für den gesamten Battlechoir darstellen.

Die Grailknights verkündigen mit stolzgeschwellter Heldenbrust: „Der Gral hat uns einen neuen Weg gezeigt und nun haben wir den perfekten Partner gefunden! Mit Perception an unserer Seite schreiben wir das nächste Kapitel unserer Reise. Gemeinsam werden wir den Kampf um den Gral auf ein völlig neues Level heben – härter, epischer und noch kraftvoller! Wir sind mehr als bereit für alles, was kommt – und können es kaum erwarten, euch auf dieses epische Abenteuer mitzunehmen!“

„Wir sind derart stolz, dass wir ein Bündnis mit den Grailknights eingehen konnten, dass wir direkt das Presswerk angeschmissen haben, ehe ihr neues Album ein mittelschweres Erdbeben auslösen und die Welt vor gehörige Probleme stellen wird. Könnt ihr euch etwas Spektakuläreres vorstellen als Superhelden, die von einer Schlange oder einem Phönix getragen werden? Wohl kaum! Und genau deshalb sollte sich Dr. Skull besser warm anziehen, denn Grailknights’ neue Hymnen werden ihn mit einer noch nie dagewesenen Leichtigkeit besiegen. Battlechoir, auf in den Kampf!“, frohlockt Perception-Geschäftsführer Jochen Richert.

Die ersten Grailknights-Schlachten 2025 werden in Kürze in ihrer Hannoverschen Heimat geschlagen werden, wo sich Band und Battlechoir am 2. und 3. Mai einmal mehr unter dem Grailfest-Banner versammeln werden. An jedem der beiden geschichtsträchtigen Abende werden sich dem muskelbepackten Fünfer zwei weitere Truppen kühnster Musiker anschließen (2. Mai: Damnation Defaced und Rigorious; 3. Mai: Tales Of Ratatösk und Black Basement).

Nach dem baldigen Kräftesammeln wird sich die kampferprobte Combo im Herbst mit den ebenso heldenhaften Kriegerinnen und Kriegern von All For Metal zusammentun und gemeinsam den Battle Of Metal in Europa austragen. Ihr Ziel? Zusätzliche (Wo)Manpower für ihre rapide anwachsende Anhängerschaft rekrutieren. Alle Metalheads vor die Bühnen rufend, haben die Grailknights und All For Metal obendrein weitere zu erobernde Städte auserkoren: So sind neben zwei zusätzlichen Deutschland-Stopps fortan auch Frankreich und Belgien Teil der Route. Special Guests, die das schlagkräftige Duo auf dessen Mission unterstützen werden, sollen schon bald angekündigt werden. Der bisherige Battle Of Metal-Fahrplan sowie Ticketinfos findet ihr unten; die Bekanntgabe der letzten Termine ist für Montag, den 21. April, geplant!

Das Quintett fügt hinzu: „Grailknights gemeinsam mit All For Metal auf Tour! Capes, Bizeps und Doublebass – so kann eine Tour nur episch werden! Im Herbst werden wir die Bühnen Europas beim Battle Of Metal erobern – stellt euch dem Muskelmessen mit dem stinkenden Skull! Dieses Mal haben wir etwas ganz Besonderes im Gepäck, das selbst den Gral zum Erzittern bringen wird. Wir können es kaum erwarten, euch dieses neue Kapitel des Kampfes um den heil’gen Gral zu präsentieren!“

Haben die Grailknights also zu viel versprochen? – „No Sire!“

Grailknights live:

02.05.2025 DE Hannover – Grailfest (w/ Damnation Defaced, Rigorious)

03.05.2025 DE Hannover – Grailfest (w/ Tales Of Ratatösk, Black Basement)

Battle Of Metal-Co-Headlinetour 2025

Grailknights & All For Metal

w/ Special Guests

Präsentiert von Rock It!, musix, metal.de, Tasmanian Devil Agency, RPM & Perception

17.10.2025 DE Leipzig – Hellraiser

18.10.2025 DE Berlin – Lido

19.10.2025 DE Hamburg – Markthalle

21.10.2025 DE Aschaffenburg – Colos-Saal

22.10.2025 CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

23.10.2025 DE Bochum – Matrix

24.10.2025 DE München – Backstage (Werk)

25.10.2025 DE Schirnding – Gemeindehalle

26.10.2025 CZ Zlín – Masters of Rock Café

27.10.2025 HU Budapest – Analog Music Hall

29.10.2025 AT Wien – Viper Room

30.10.2025 DE Stuttgart – Im Wizemann

31.10.2025 DE Köln – Club Volta *neu*

02.11.2025 FR Paris – Nouveau Casino *neu*

06.11.2025 FR Lyon – Rock n’ Eat *neu*

07.11.2025 BE Kortrijk – DVG Club *neu*

08.11.2025 DE Löffingen – Rocknacht *neu*

Über die Grailknights

Egal, ob auf ihrem 2004er-Debütalbum Across The Galaxy, dessen Nachfolgern Return To Castle Grailskull und Alliance oder in ihren Heldengeschichten der letzten 15 Jahre (Calling The Choir, Knightfall und Muscle Bound For Glory): Seit jeher eifern die Grailknights nur einem Ziel nach – der heil’ge Gral muss nach Grailham City zurückgeholt werden! In diesem Rahmen durchstreiften sie bereits zahlreiche Territorien in aller Welt, in denen sie ihre Schlachten als Headliner, aber auch an der Seite von Acts wie Sabaton, Feuerschwanz, Brothers Of Metal und Twilight Force austrugen. Und: Wo auch immer die Grailknights auftauchen, ist ihre tapfere Fangemeinde, der Battlechoir, zur Stelle!

Über die Jahre trugen immer wieder auch andere abenteuerlustige Musiker mit ihren Stimmen zu den Ruhmeshymnen der in Hannover ansässigen Gralssucher bei: Tracks wie Turbo Boost [feat. Feuerschwanz] und insbesondere Pumping Iron Power mit Sabatons Joakim Brodén wussten die intergalaktischen Bündnisse zwischen genannten Bands und deren Fans enorm zu bekräftigen. Daraus resultierend schossen auch die Erfolgszahlen der Grailknights kometenhaft in neue Sphären: Allein das erwähnte Pumping Iron Power kann mittlerweile knappe 15 Millionen Spotify-Streams vorweisen.

Folglich immens erfahren im Studio und im Livekampf, stellt sich die metallische Superheldentruppe den verschiedensten bösen Mächten und weiß diese auf cleverste Art und Weise zu besiegen. In ihrem kommenden siebten Abenteuer, dem sich eine weitere Reise durch Europa anschließen wird, wartet nun einmal mehr Dr. Skull auf die Grailknights. Verbündet mit All For Metal, die Teil ihrer neuen Labelfamilie sind, kann der Battle Of Metal im Herbst 2025 eigentlich nur mit einem weiteren Erdrutschsieg gegen die dunkle Seite enden.

Grailknights sind:

Sir Optimus Prime – Gesang

Sovereign Storm – Gitarre, Gesang

Count Cranium – Gitarre, Gesang

Duncan MacLoud – Bass, Gesang

Lord Drumcules – Schlagzeug

Über Perception

Perception ist das neueste Familienmitglied von Reigning Phoenix Music. Nach der erfolgreichen Integration von ROAR, einem Sublabel, das sich aufstrebenden Talenten und Acts widmet, soll Perception eine starke Basis für Bands bilden, die sich regional oder stilistisch in führenden Positionen befinden und starkes Wachstumspotenzial mit sich bringen.

2023 gegründet, spiegelt Reigning Phoenix Music die hundertprozentig unabhängige Vision des Musikindustrie-Experten Gerardo Martinez sowie des Avionik-/Technik-Unternehmers Sven Bogner wider. Die grundlegende Idee hinter dem Label ist, Heavy Metal bzw. extremer, harter Musik jeglicher Coleur den für Erfolg nötigen Rückenwind zu verleihen. In diesem Rahmen soll einerseits etablierten Bands, aber natürlich auch neuen Talenten und gar Szene-Ikonen die bestmögliche Unterstützung innerhalb der Branche zuteilwerden. Allem voran steht jedoch, Künstlerinnen und Künstlern dabei zu helfen, ihre Kunst und ihr Talent in gewinnbringenden Erfolg umzuwandeln. Kürzlich eröffnete RPM auch ein Büro in London, Großbritannien.