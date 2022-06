From Ashes To New: veröffentlichen neue Single „Heartache“ inkl. Musikvideo

From Ashes To New haben ihre neue Single Heartache inkl. Musikvideo über Better Noise Music veröffentlicht. Die Band kann bis dato vier Top #10 Singles im US Active Rock Radio und über 345 Millionen Streams auf den digitalen Plattformen vorweisen. Der neue Song reflektiert die wahre Geschichte des “phoenix rising from the ashes”, die hinter dem Bandnamen steckt. Schon in den ersten Zeilen „Growing up in a prison is nothing different than the town I’m used to living in“, hebt der Song die Themen wie Armut, Sucht in der Familie und die psychischen Probleme hervor, mit denen die Bandmitglieder früher konfrontiert waren und veranschaulicht, wie diese im Laufe der Zeit bewältigt wurden. Das offizielle Musikvideo zu Heartache fängt das Gefühl der Dunkelheit ein, aus dem jedes Bandmitglied stammt. Das Video gibt es hier zu sehen:

Leadsänger Matt Brandyberry über seine Inspiration zu dem Song, “Heartache. It’s something we have all experienced and for most of us, something that defines a large portion of our lives. Filling our hearts with happiness gets us through each passing day, but the moments that cause pain are what condition us for our futures. Our stories began with heartache and from that heartache we manifested our happiness. With the good comes the bad, but from the bad we create the great. We are nothing without the heartache.”

Im letzten Sommer veröffentlichte die Band die EP Reihe Quarantine Chronicles, die sich ebenfalls mit den Irrungen und Wirrungen des Lebens auseinandersetzt und von Medien wie Loudwire gelobt wurde. Die EP Reihe erreichte bis dato über 20 Millionen Streams auf digitalen Plattformen. Die Band hat für das Projekt mit mehreren Künstlern zusammengearbeitet, darunter die Elektro Violinistin Caitlin De Ville, Trevor McNevan von Thousand Foot Krutch und Johnny 3 Tears von Hollywood Undead.

Diesen Sommer wird die Band zusammen mit Memphis May Fire auf der Remade In Misery-Tour in US unterwegs sein. Eine vollständige Liste der Termine, weitere Informationen und Tickets gibt es hier: https://www.fromashestonew.com/tour.

Connect with From Ashes To New:

https://www.facebook.com/FromAshesToNew

https://www.fromashestonew.com/