From Ashes To New: Band präsentiert Lyric-Video zu „Bulletproof (Featuring Johnny 3 Tears)“

Heute veröffentlichen From Ashes To New ihre neue EP Quarantine Chronicles Vol. 1 über Better Noise Music. Das intime Projekt besteht aus Coverversionen, bereits veröffentlichten Tracks und einer neuen Version von Bulletproof featuring Johnny 3 Tears – die vollständige Trackliste gibt es weiter unten. Die EP ist die erste aus einer dreiteiligen Reihe, die in den kommenden Monaten nach und nach veröffentlicht wird und gleichzeitig den Touring Re-Start der Band markiert. Thematisch kreist sie um das Gefühl, allein zu sein und ignoriert zu werden; es geht darum, wie diese Dunkelheit zu irrationalen Entscheidungen führen kann, die manchmal die Stimme der Vernunft überwiegen. Trotzdem erinnern uns die Songs daran, dass wir nie allein sind. Quarantine Chronicles Vol. 1 ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen verfügbar.

In einem gemeinsamen Statement sagt die Band über die EP: „Wir freuen uns, diese Sammlung von Songs mit allen zu teilen. Sie fängt sowohl die Dunkelheit als auch die Hoffnung ein, die wir in der Einsamkeit des letzten Jahres gefunden haben. Durch die Veröffentlichung dieses dreiteiligen Projekts hoffen wir, dass es uns alle weiterbringt, während wir weiterhin neue Musik kreieren und diesen Sommer wieder Live-Shows mit allen zelebrieren. Wir sehen uns!“

Heute veröffentlicht die Band außerdem ein neues Lyric-Video zum Song Bulletproof (featuring Johnny 3 Tears), der auch auf der EP zu finden ist. Die Originalversion des Tracks, ohne das Feature, erschien auf From Ashes To New’s von der Kritik gefeierten dritten Studioalbum Panic (2020).

Johnny 3 Tears äußerte sich in einem Statement zu der Zusammenarbeit: „Ich hatte die Gelegenheit, einen Song mit meinen Freunden von From Ashes To New zu machen. Es geht um ein relevantes Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Wenn du die Gelegenheit dazu hättest, was würdest du zu jemandem sagen, bevor er den Abzug betätigt? Eine schwierige Frage, die noch schwieriger zu beantworten ist.“

Anfang des Monats gab die Band bekannt, dass sie diesen Sommer mit P.O.D. auf ihrer US Satellite – 20th Anniversary Tour unterwegs sein wird. Außerdem mit dabei: ihre Labelkollegen All Good Things. Weitere Informationen zu Tickets und Terminen gibt es hier: https://www.fromashestonew.com/tour