Bells And Ravens: neue Single „Man Against The World“ feat. Tobi Hübner angekündigt

Mit dem Debütalbum In Our Blood (Review hier) brachten Bells And Ravens im letzten Jahr frisches Blut in die symphonische Power Metal Szene und konnten mit ihrer virtuosen Metalsinfonie vollends überzeugen. Ursprünglich als reines Nebenprojekt des süddeutschen Gitarristen und früheren Contracrash-Masterminds Matt Carviero gedacht, entwickelte sich das Sideproject schnell zum Hauptaugenmerk von Matthias Fritz aka Matt Carviero. Anfangs handelte es sich dabei um ein instrumentales One-Man-Project, inzwischen weiß man aber auch mit spannenden Kollaborationen mit herausragenden Sängern, wie z.B. We Are Legend/Then Comes The Night-Frontmann Selin Schönbeck zu überzeugen. Die Songs komponiert und produziert Matt Carviero übrigens alleine.

Nachdem im Mai schon neues Material angekündigt wurde, ist es nun so weit und Bells And Ravens stehen mit ihrer neuen Single Man Against The World in den Startlöchern. Die Nummer ist natürlich eine Coverversion der US-AOR-Veteranen Survivor, die den Song 1986 auf ihrem Album When Seconds Count veröffentlichten. Ursprünglich war der Track für den Rocky IV-Soundtrack gedacht, wurde dann aber gestrichen und erschien dann erst 2006 als Bonustrack auf der Neuauflage des Soundtracks. Für den Gesang ist diesmal Forensick-Frontmann Tobias „Tobi“ Hübner verantwortlich. Die baden-württembergischen Forensick veröffentlichten ihr zweites und bisher letztes Album The Prophecy im Jahr 2014 und befinden sich nun schon seit einigen Jahren in einer selbstauferlegten Bandpause. Ob es für die Metalband aus Horb am Neckar noch irgendwann weitergeht, steht leider immer noch in den Sternen, denn die Bandmitglieder sind mittlerweile auf anderen Baustellen aktiv und erfolgreich.

Man Against The World erscheint am 9. Juli. Bis es so weit ist, könnt ihr euch hier noch mal den Track Now aus dem Debüt In Our Blood geben. Das Artwork stammt, wie schon das des Debüts, von All4band Design.