From Ashes To New: kündigen „Remote Uncontrolled“ Livestream Event für Samstag, 01.05. um 22:00 Uhr an

Am Samstag, den 1. Mai, um 22 Uhr deutscher Zeit, werden From Ashes To New im Rahmen ihres Remote Uncontrolled Livestreams, erstmals die Songs aus ihrem im August 2020 erschienen Album Panic live performen. Tickets und eine Auswahl an Merch-Bundles sind hier erhältlich.

„Wir hatten nie vor, einen Livestream zu machen“, sagt Sänger Matt Brandyberry. „Wir wollten warten und die neuen Songs erst dann spielen, wenn wir endlich wieder live auf der Bühne und vor unseren Fans stehen können. Es ist schon fast ein Jahr her, dass wir Panic veröffentlicht haben und wir lassen uns von diesem Virus nicht mehr länger aufhalten. Wir müssen diese Songs aus uns selbst raus und in eure Ohren bekommen.“

Er fügt hinzu: „Wir werden irgendwann in diesem Jahr irgendwo wieder in eure Nähe kommen. Doch bis es so weit ist, schließt euch uns an, für eine epische Nacht, in der wir wenigstens in einer virtuellen Welt zusammenkommen können. Much love — and stay safe!“

From Ashes To New online:

https://www.facebook.com/FromAshesToNew/

https://www.fromashestonew.com/

Hier könnt ihr das Review unserer Redakteurin Heike L. zu Panic nachlesen – Spoiler: Sie war durchaus angetan 😉