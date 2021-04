Mental Cruelty: veröffentlichen neue Single „King Ov Fire“ mitsamt Musikvideo

Mental Cruelty präsentieren ihre dritte und letzte Single King Ov Fire, bevor das Album in Gänze am 28.05 erscheinen wird, mitsamt einem brandneuen Musikvideo. In dem Musikvideo zu King Ov Fire geht es heiß her. Die Band performt umgeben von Rauch, Kerzen, Fackeln und Feuer. Inhaltlich geht es um den Kanzler der Hölle, den Vorsitzenden des hohen Rates der Teufel, Adramelech, welcher in der christlichen Dämonologie auch als Erzfeind Gottes betitelt wird.

Lucca sagt folgendes zu diesem Track:

„King Ov Fire ist ein Song, der deutlich zeigt, woher wir kommen, nämlich aus dem Underground, aus der Slamszene. Wir hoffen mit diesem Song ein guilty pleasure für all unsere Fans geschaffen zu haben, welche seit Tag eins an unserer Seite stehen. Natürlich ist es keine reine Slam-Nummer, aber ich bin stolz darauf, wie wir es geschafft haben, in diesem Song unsere Wurzeln und unsere musikalische Herkunft mit unserem neuen Sound zu vereinen.“