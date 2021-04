Donots: Hörbuch erscheint am Freitag, Streaming-Show muss verschoben werden

Vor zwei Wochen erschien Heute Pläne, Morgen Konfetti, die große Bandbiografie der Donots, geschrieben von Ingo Neumayer. Dazu wollte die Band diesen Freitag ihr allererstes Streaming-Konzert überhaupt spielen.

Leider muss die große 27 Jahre Donots-Show mit Konzert, Lesung und Q&A jetzt kurzfristig auf den 08.05. verschoben werden. Glücklicherweise hat die Verschiebung nichts mit Corona zu tun, sondern mit einem anderen Krankheitsfall in der Familie:

„Liebe streamende Freundinnen und Freunde, ich falle direkt mit der Tür ins Haus: Leider werden wir die große 27 Jahre Donots Show verschieben müssen – unsere fünfjährige Tochter Matti hat sich gestern relativ kompliziert und mehrfach den Arm gebrochen. Sie muss daher am Ende dieser Woche operiert werden und mindestens eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Vor und nach der OP möchte ich an ihrer Seite sein – wenn ich schon sonst immer ein schlechtes stagedivendes Vorbild bin. Ich hoffe auf Euer Verständnis und bitte um Eure Geduld bis Samstag den 8. Mai. Dann aber bitte nur mit Blessuren, die wir uns während der Sendung höchstselbst und absichtlich zufügen! Euer Ingo Donot“

Gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer am 8. Mai keine Zeit hat: Erstmal tut uns das wahnsinnig leid – wir werden uns darum kümmern, dass die Show auch noch eine Weile on demand verfügbar ist. Sollte es überhaupt nicht passen, könnt ihr eure Karten dort zurückgeben und erstattet bekommen, wo sie gekauft wurden. Wer noch ohne Fahrschein ist, kann weiterhin bei uns im Shop zugreifen. Wir freuen uns jetzt einfach noch ein bisschen länger vor!

Tickets für die Show sind nach wie vor unter www.iss.show/donots erhältlich.

Diesen Freitag erscheint die von Nilz Bokelberg gelesene Hörbuchfassung von Heute Pläne, Morgen Konfetti digital über Grand Hotel van Cleef. Das Hörbuch kann ab sofort ge-pre-saved werden: https://orcd.co/heuteplaene/

Heute Pläne, Morgen Konfetti: 27 Jahre Donots – Die Show

Am Freitag, dem 08.05. ab 20 Uhr spielen die Donots live und – Achtung wichtig – interaktiv ihre Show zum 27-jährigen Bandjubiläum und feiern mit euch die Veröffentlichung ihrer Biografie Heute Pläne, Morgen Konfetti.

Zum 27sten Geburtstag laden euch die Donots ein auf eine Zeitreise einmal quer durch ihre Bandgeschichte und entlang ihres frisch veröffentlichten Buches: Zu einer interaktiven Mischung aus vollverstärkter Livemusik, Buchlesung, Podcast und live Q&A mit jeder Menge Krach, Quatsch, Erinnerungen und Anekdoten. Mit von der Partie sind Ingo Neumayer (Autor der Biografie) und Nilz Bokelberg (Sprecher des Hörbuchs, erscheint am 30.04.2021 bei Grand Hotel van Cleef).

„Unser letztes Konzert war am 28.12.20219 – so eine lange Livepause hat es in unserer Bandgeschichte niemals gegeben. Es wird einfach Zeit, mal wieder die Instrumente in die Hand zu nehmen!“, so die Band aus Ibbenbüren.

Sichert euch also die Tickets für diesen einzigartigen Abend, bei dem ihr nicht nur live, sondern vor allem auch interaktiv dabei sein könnt: Wählt aus, ob ihr mit Bild und Ton als Teil der Show in den virtuellen Moshpit steigt (Interaktiv-Ticket) oder euch die Show einfach entspannt im Stream anschaut (Streaming-Ticket).

Ihr entscheidet mit, welche Songs gespielt und welche Geschichten erzählt werden, ob Stage-Diving vom Fliesentisch oder ein Schnack mit der Band. Nichts muss – alles kann. Stellt das Bier kalt und schiebt die Sofas beiseite. Wenn in der Hölle auf Erden ein Virus wütet, kommen die Donots zu Euch nach Hause.

Freut euch nach langer Abstinenz auf diese besondere Show mit Konzert, Storys aus dem Tourbus, haufenweise Goodies und endlich wieder Live-Feeling.

Punk in den Mai – seid ihr dabei?

Tickets:

Es wird zwei Arten von Tickets geben. Interaktiv-Tickets, die euch via Videokonferenz direkt und live mitten in die Show katapultieren (die Band sieht euch und kann mit euch interagieren) – und Streaming-Tickets, mit denen ihr auch an Abstimmungen & Gewinnspielen teilnehmen, euch ansonsten aber entspannt zurücklehnen und die Show genießen könnt.

Die Interaktiv-Tickets sind auf 444 Stück limitiert. Streaming-Tickets sind unbegrenzt verfügbar.

Alle Informationen findet ihr hier: www.iss.show/donots