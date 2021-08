From Ashes To New: veröffentlichen Vol. 2 ihrer „Quarantine Chronicles“ EP-Serie

From Ashes To New veröffentlichten am 13. August ihre neue EP Quarantine Chronicles Vol. 2 über Better Noise Music.

Das intime Projekt ist der zweite Teil ihrer dreiteiligen Quarantine Chronicles EP-Serie. Es besteht aus neuer Musik, Covern, bereits erschienener Tracks und einer Zusammenarbeit mit der E-Violinistin Caitlin De Ville. Die Veröffentlichungen sind ein Vorgeschmack auf ihre kommende Tour, auf der sie sich mit ihren Fans endlich wieder vereinen werden. Die letzte EP der Serie wird ebenfalls später im Sommer 2021 veröffentlicht werden. Quarantine Chronicles Vol. 2 ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen (hier) erhältlich.

Die Band über ihre neueste EP:

„Auch der zweite Teil trägt die Themen Dunkelheit und Hoffnung in sich, und wir wissen, dass unsere Fans die Dualität dieser EP genießen werden. Wir hoffen, dass die Musik uns auch weiterhin durch diese Zeit tragen wird, während wir an unserem neuen Album arbeiten und unsere Fans auf der Tour in diesem Sommer endlich wiedersehen werden.“



Im Rahmen der heutigen EP-Veröffentlichung feiert außerdem das Musikvideo zu ihrem neuen Song Light Up The Sky Premiere. Die EP-Trilogie bildet den Nachfolger zu From Ashes To New’s hochgelobten dritten Studioalbum Panic, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Das neue Video gibt es hier zu sehen.

Den gesamten Katalog der Band gibt es nun auch in der From Ashes To New 101 Playlist auf Spotify zu hören. Hier gehts zur Playlist. Außerdem hat die Band kürzlich ein Lyric-Video zum Song Bulletproof (featuring Johnny 3 Tears) aus der vorangegangenen EP Quarantine Chronicles Vol. 1 veröffentlicht. Das Lyric-Video gibt es hier zu sehen.

Anfang des Monats gaben From Ashes To New bekannt, dass sie diesen Sommer P.O.D. auf ihrer US Satellite 20th Anniversary Tour begleiten werden. Mit dabei sind außerdem ihre Label-Kollegen All Good Things. Weitere Informationen zu Tickets und Terminen gibt es hier: https://www.fromashestonew.com/tour

Quarantine Chronicles Vol. 2 -Tracklist:



1. Light Up The Sky

2. Decode (Feat. Caitlin de Ville)

3. Nightmare

4. Forgot About Dre

5. Finally See

