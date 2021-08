Equilibrium: veröffentlichen neue Single „Revolution“ & starten Vorverkauf zu Vinyl „Sagas“

Seid ihr bereit für eine Revolution? Während Equilibrium fleißig an ihrem siebten Studioalbum arbeiten, welches 2022 das Licht der Welt erblicken wird, nehmen die Epic-Metaller sich in diesen Tagen einen kurzen Augenblick der Retrospektive und liefern uns sowohl eine kleine Zeitreise in ihre Vergangenheit als auch einen ersten Vorgeschmack auf zukünftige musikalische Unternehmungen.

Da ihr legendäres zweites Album Sagas als Vinyl schon seit vielen Jahren ausverkauft ist, veröffentlicht Nuclear Blast diesen Meilenstein des Epic Pagan Metals streng limitiert als Sandstone und Gold-Brown Marbled Vinyl. Diese Formate erscheinen am 12. November. Schon bald wird die Band eine weitere Überraschung dieser Ära und ihrer frühen Anfänge 2008 veröffentlichen.

Bestellt euch das Vinyl jetzt vor oder hört euch das Album inklusive Klassiker wie Blut Im Auge oder Unbesiegt auf der Streamingplattform eurer Wahl an: https://bfan.link/Equilibrium-Sagas

Doch genug in der Vergangenheit geschwelgt: Natürlich ist sich die Band bewusst, dass die Durststrecke hin zum neuen Album die Geduld ihrer Fans auf eine harte Probe stellt. Aus diesem Grund veröffentlichte sie schon am 13. August ihren brandneuen Song Revolution! Wieder einmal kreieren Equilibrium eine außergewöhnliche Fusion ihrer folkigen Ursprünge mit modernen Elementen, die sich mit all ihrer Epik in eure Gehörgänge krallen wird.

Hier bekommt ihr Revolution als Stream oder Download: https://bfan.link/Equilibrium-Revolution

Mastermind René „Berthammer“ Berthiaume dazu:

„Während wir weiterhin an unserem neuen Musikalbum arbeiten, nahmen wir uns nun die Freiheit, schon jetzt einen neuen Song und ein neues Musikvideo zu veröffentlichen. Wir sind mit dem Ergebnis mehr als glücklich, da es unsere folkigen Wurzeln perfekt mit unserem aktuellen Stil verbindet. Der Moment, in dem wir endlich wieder auf die Bühne gehen können, kommt immer näher und wir können es gar nicht erwarten, unser Material auch live spielen zu können!“

