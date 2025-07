Daughtry: kündigen neue EP „Shock To The System (Part Two)“ für 12.09. an

Nach einem bemerkenswerten Jahr mit zwei aufeinanderfolgenden Active Rock #1-Singles, Artificial und Pieces, sowie ausverkauften Touren mit Breaking Benjamin, Staind und Disturbed halten Daughtry ihr Momentum weiter aufrecht: Am 12. September veröffentlicht die mehrfach Platin-prämierte Band via Big Machine Rock die neue EP Shock To The System (Part Two).

Bereits im April gab das eindringliche The Day I Die den Ton für ein neues Kapitel an, jetzt legen Daughtry mit einem weiteren Vorgeschmack nach – in Form der neuen Single The Bottom, die ab sofort auf allen gängigen Plattformen hörbar ist. Getragen von einem stolzen Groove, der sich seinen Weg durch den Distortion-Nebel bahnt, hypnotisiert Chris Daughtry im Song mit seiner Vocalrange, während er bekennt: „I was down in a hole until I clawed my way back from the bottom.“ Es ist diese rohe Ehrlichkeit und Intensität, die Shock To The System (Part Two) definiert und Fans einen tieferen Einblick in den emotionalen Kern der EP gibt. Hört The Bottom hier:

„Shock To The System is about facing the things we’ve ignored and confronting the wake-up calls that force us to go deeper and get honest“, so Chris Daughtry. „These songs unlocked something in me as a writer and a human being. Part Two is the result of that journey.“

Shock To The System (Part One) bescherte der Band mit Artificial und Pieces gleich mehrere Meilensteine. Das Projekt erfuhr viel Lob, die die greifbare Heaviness und die furchtlose kreative Entwicklung dieser Ära hervorhoben.

Shock To The System (Part Two) – Tracklist:

1. The Seeds

2. Divided

3. The Day I Die

4. The Bottom

5. Terrified

6. Razor

7. Antidote

Anfang 2026 kehren Daughtry gemeinsam mit Alter Bridge und Sevendust für eine Tour nach Europa zurück. Aktuell begleiten sie Creed auf deren US-Tour.

Daughtry live:

15.01.2026 – (DE) Hamburg, Sporthalle

25.01.2026 – (DE) Berlin, Columbiahalle

30.01.2026 – (AT) Wien, Gasometer

05.02.2026 – (CH) Zürich, The Hall

17.02.2026 – (DE) Oberhausen, Turbinenhalle

20.02.2026 – (DE) München, Zenith

Daughtry haben sich als Naturgewalt in der Rockkultur etabliert und zählen zu den absatzstärksten Rock-Acts des 21. Jahrhunderts. Die Band erhielt bereits mehrere Platin- und Gold-Zertifikate, standen zweimal auf Platz 1 der Billboard 200, füllten weltweit Konzerthallen und verkauften in ihrer Karriere mehr als 9 Millionen Alben und 25 Millionen Singles. Mit Halestorms Lzzy Hale verbündeten sich Daughtry 2023 zu einem Cover von Journeys Separate Ways (Worlds Apart) und stürmten damit ebenfalls die Charts. Fronter Chris Daughtry machte darüber hinaus durch Features mit Papa Roach, bad Wolves, Nothing More und Sevendust von sich reden und ist mittlerweile fest in der Popkultur verankert – sei es bei Family Guy oder durch seine Comic-Kunst. Zwischen Arenatouren mit Breaking Benjamin, Staind und Disturbed haben Daughtry gemeinsam mit den Produzenten und Co-Writern Marti Frederiksen und Scott Stevens Shock To The System (Part One) aufgenommen – eine kraftvolle, heavy und ehrliche Songkollektion mit dem Potential, emotional tief zu berühren.

