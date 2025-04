H.E.A.T: haben neues Album ‘Welcome To The Future’ und neues Video veröffentlicht

Das Warten hat ein Ende: H.E.A.T melden sich mit ihrem brandneuen Album Welcome To The Future zurück – ab sofort erhältlich via earMUSIC. Bereits im Vorfeld gefeiert als „H.E.A.Ts bis dato stärkstes Album“ (Hardline) und „frisch wie nie“ (Classic Rock), strotzt die Platte vor Hooks und jener unbändigen Energie, die H.E.A.T zu einem der aufregendsten Namen im Rock gemacht hat. Powerplay Magazine bringt es auf den Punkt: „Die Zukunft des Rock liegt in sicheren Händen.“

Zur Veröffentlichung erscheint auch das offizielle Video zu Call My Name. Regie führte erneut Patric Ullaeus (u. a. Europe, Arch Enemy, Children Of Bodom), der die neongetränkte 80s-Ästhetik der Band in kraftvolle Bilder übersetzt – ein visuelles Statement, das den Sound des Albums perfekt einfängt.

Welcome To The Future ist ab sofort in mehreren Formaten erhältlich: als CD im Jewelcase, auf schwarzem Vinyl, in limitierter Neon-Vinyl-Edition sowie digital.

Nach einer ausverkauften ersten Tour-Etappe in Europa steht schon die nächste an: H.E.A.T sind bereit, ihre explosive Liveshow rund um den Globus zu bringen – mit Stationen in Mexiko, Brasilien, Argentinien, Chile, Peru, Kolumbien, Spanien sowie auf Festivals in Deutschland und Bulgarien. Tickets sind auf der H.E.A.T-Website erhältlich.

H.E.A.T Tourdaten 2025:

Jul. 17, 2025 – Bremen, Germany – Seebühne Rockt! 2025

