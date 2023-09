H.E.A.T: veröffentlichen die limitierte LP „Extra Force“

Fans der schwedischen Hardrock-Helden haben sie seit ihrer Ankündigung sehnsüchtig erwartet: Am Freitag veröffentlichten H.E.A.T ihre neue und streng limitierte LP Extra Force. Nach dem durchschlagenden Erfolg ihres 2022 erschienenen Albums Force Majeure nimmt uns die Band mit ihrem neuesten Werk erneut mit auf einen Ritt durch das Reich der puren Rockenergie. Extra Force ist ein Beweis für H.E.A.Ts unerschütterliche Hingabe, kraftvolle Melodien, adrenalingeladene Riffs und einen unverwechselbaren 80er Hard Rock Vibe zu liefern.

Einer der Höhepunkte von Extra Force ist die Aufnahme von zwei neuen Studiotracks, die nach ihrer Veröffentlichung als Singles im Frühjahr sofort zu Instant Classics wurden: Die ermutigende Hymne Freedom spricht alle an, die einen Adrenalinstoß suchen. Will You Be zeigt die Vielseitigkeit von H.E.A.T und ist eine Rockballade in ihrer reinsten Form.

Letztes Jahr kehrte der Original-Frontmann Kenny Leckremo in die Band zurück. Auf Extra Force finden sich Tracks, die zuvor von Erik Grönwall gesungen wurden und nun mit Kennys unverwechselbarem Gesang neu interpretiert werden.

Für diejenigen, die die elektrisierenden Live-Auftritte von H.E.A.T miterlebt haben, bietet Extra Force ein besonderes Vergnügen. Das Album enthält Tracks, die im Jahr 2022 live aufgenommen wurden und die ansteckende Energie und unvergleichliche Bühnenpräsenz einfangen, die zum Synonym für den Namen der Band geworden sind. Und wer dieses Kraftpaket von einer Band noch nicht erlebt hat, sollte sich H.E.A.T 2023 in Europa live ansehen:

03.09.2023 DE – Frankfurt, Das Bett

05.09.2023 AT – Wien, Szene

06.09.2023 DE – München, Backstage Werk

07.09.2023 DE – Erlangen, E-Werk

08.09.2023 DE – Sinntal, Sinner Rock Festival

09.09.2023 FR – Raismes, Raismes Fest

10.09.2023 NL – Enschede, Metropool

12.09.2023 CH – Solothurn, Kofmehl

13.09.2023 DE – Stuttgart, Im Wizemann Club

14.09.2023 DE – Bensheim, Rex

16.09.2023 DE – Leipzig, Neumann’s

17.09.2023 DE – Hamburg, Gruenspan

18.09.2023 DE – Berlin, Frannz Club

13.10.2023 ES – Mallorca, Full Metal Holiday

02.11.2023 ES – Bilbao, Santana27

03.11.2023 ES – Madrid, La Paqui

04.11.2023 ES – Leon, Lion Rock Fest

05.11.2023 PT – Lisbon, RCA Club

07.11.2023 ES – Sevilla, Custom

08.11.2023 ES – Murcua, Garaje