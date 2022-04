H.E.A.T: veröffentlichen neue Single „Back To The Rhythm“

Fans von H.E.A.T können sich auf ein Abenteuer gefasst machen!

Mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single Back To The Rhythm öffnet die Band die Pforten zu einer elektrisierenden neuen Welt, die visuell den Grundstein für die kommende Veröffentlichung legt.

Mit dem neuen Musikvideo beweisen H.E.A.T nicht nur ihre Vorliebe für kreative Musikvideos, sondern zeigen auch ihre Stärke als Performer – sei es auf der Bühne oder vor der Kamera. Anschnallen, es wird heiß und laut!

Das Video feierte gestern auf dem offiziellen earMUSIC YouTube-Kanal Premiere. Die neue Single ist ab sofort erhältlich und kann hier angehört werden:

Für die meisten Menschen waren die letzten zwei Jahre wahrscheinlich von genau dem geprägt, was dem Album von H.E.A.T seinen Namen gegeben hat – eine „höhere Gewalt“. Aber H.E.A.T lassen sich davon definitiv nicht aufhalten, ganz im Gegenteil. Die Band ist zurück mit Originalsänger Kenny Leckremo an der Spitze und nimmt jeden mit auf eine rasante und energiegeladene Fahrt durch H.E.A.T. City!

Ab dem 9. April geht die Band auf große Skandinavien Tour gefolgt von einer EU-Tour und nimmt auch gleich die erste Single mit auf die Bühne. Seit den Anfängen der Band, beginnend mit ihrem Song 1000 Miles – einem Riesenhit in ihrer skandinavischen Heimat im Jahr 2009, haben die Medien weltweit jedes einzelne Album der Band als eines der besten Rockalben der jeweiligen Jahre gelobt.

Force Majeure Tracklist:

1. Back To The Rhythm

2. Nationwide

3. Tainted Blood

4. Hollywood

5. Harder To Breathe

6. Not For Sale

7. One Of Us

8. Hold Your Fire

9. Paramount

10. Demon Eyes

11. Wings Of An Aeroplane

Force Majeure erscheint in den folgenden Formaten und kann hier vorbestellt werden: CD Digipak / 2LP Gatefold / Ltd. Coloured 2LP (Yellow) / Ltd. Coloured 2LP (Violet Transparent)

H.E.A.T sind:

Kenny Leckremo – Lead Vocals

Dave Dalone – Guitars

Jona Tee – Keyboard, Organ

Jimmy Jay – Bass

Don Crash – Drums

https://www.facebook.com/heatsweden

https://www.heatsweden.com/