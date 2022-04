Axel Rudi Pell: veröffentlicht „Gone With The Wind“ Single/Video

Axel Rudi Pell veröffentlicht mit Gone With The Wind eine neue Digital-Single und den dazugehörigen Visualizer. Der Song stammt vom kommenden Studioalbum Lost XXIII.

Axel Rudi Pell: „Gone With The Wind ist eine der besten und emotionalsten Balladen, die ich jemals geschrieben habe. Textlich geht es um einen Hund, der am Bahnhof auf seinen Besitzer wartet, der zur Arbeit gefahren ist. Leider ist der Besitzer während der Arbeit verstorben und der Hund wartet mehr als ein Jahr am Bahnhof vergeblich auf die Rückkehr seines Herrchens. Eine wahre Geschichte!“

Axel Rudi Pell Tour 2022/23:

2022

07.09. Bochum – Zeche

08.09. Bremen – Aladin

09.09. Dresden – Tante Ju

13.09. AT-Wien – Szene

16.09. Memmingen – Kaminwerk

17.09. CH-Pratteln – Z7

20.09. Aschaffenburg – Colos-Saal

21.09. Nürnberg – Hirsch

23.09. Erfurt – Central

24.09. Stuttgart – LKA Longhorn

25.09. Bochum – Zeche

2023

24.04. Köln – Essigfabrik

25.04. Saarbrücken – Garage

28.04. Singen – Stadthalle

29.04. CH-Bern – Bierhübeli

01.05. München – Backstage

02.05. Langen – Neue Stadthalle

03.05. Berlin – Huxleys

09.05. Hamburg – Große Freiheit 36

10.05. Hannover – Capitol

11.05. Karlsruhe – Substage

12.05. Leipzig – Hellraiser

14.05. Bochum – Zeche

Tour Agentur: www.continental-concerts.de

Viele weitere Infos rund um die Band und das neue Album könnt ihr hier nachlesen: