Axel Rudi Pell: neues Album „Lost XXIII“ kommt am 15.04.2022

Von den Fans sehnlichst erwartet, von der ARP-Band termingerecht abgeliefert: Am 15. April 2022 erscheint das neue Album Lost XXIII des Bochumer Gitarristen, Songschreibers und Bandleaders Axel Rudi Pell. Es umfasst zehn brandneue Songs (plus Intro) und wird als Digipack, CD, Vinyl-Doppelalbum, streng limitiertes Boxset und in digitaler Form veröffentlicht. LOST XXIII ist Pells insgesamt 21. Studiowerk und erscheint – wie alle vorherigen Alben seiner 33 (!)-jährigen Solokarriere – bei Steamhammer/SPV.



Bereits am 18. Februar 2022 wird die erste Single Survive ausgekoppelt, eine tiefe melodische Hard Rock-Nummer mit einem für Pell charakteristischen Gitarrenriff und einer wie gewohnt großartigen Melodieführung: „Ich bin mir sicher, dass meine Fans genau den Song bekommen, auf den sie gewartet haben. Survive ist typisch für die ARP-Band und wird von der großartigen Stimme unseres Sängers Johnny Gioeli getragen.“



Apropos: die ARP-Band besteht auch 2022 weiterhin aus Johnny Gioeli, Bassist Volker Krawczak, Keyboarder Ferdy Doernberg und Schlagzeuger Bobby Rondinelli (Ex- Rainbow), eine perfekt geölte Hardrock-Maschinerie, die Pells Kompositionen routiniert umsetzt und sie zugleich mit eigenen Trademarks veredelt.



Dies gilt auch für die zweite Single Down On The Streets, die am 25. März 2022 veröffentlicht wird. „Hier könnten auch Thin Lizzy ihre Finger im Spiel gehabt haben“, erklärt Pell augenzwinkernd und fügt hinzu: „Textlich geht es um das harte Leben auf der Straße.“



Produziert wurde LOST XXIII von Axel Rudi Pell, gemischt hat Tommy Geiger, gemastert wurde die Scheibe von Ulf Horbelt, das mystische Cover-Artwork stammt erneut von Thomas Ewerhard (u. a. Gotthard, Edguy, Sons Of Apollo). Im Frühjahr und Herbst 2022 wird die ARP-Band auch wieder auf großer Tournee sein.

LOST XXIII – Tracklist:



1. Lost XXIII Prequel (Intro) 01:47

2. Survive 05:02

3. No Compromise 04:57

4. Down On The Streets 04:46

5. Gone With The Wind 08:56

6. Freight Train 06:08

7. Follow The Beast 05:02

8. Fly With Me 05:42

9. The Rise Of Ankhoor 03:48

10. Lost XXIII 08:35

11. Quarantined 1 (Bonus Track CD Digipak) 07:03