Light The Torch: veröffentlichen Video zu „Death Of Me“

Light The Torch– Howard Jones (Gesang), Francesco Artusato (Gitarre) und Ryan Wombacher (Bass) – beginnen das Jahr 2022 mit einem großen Auftritt.

Die Band hat gerade das Video zu Death Of Me veröffentlicht. Sehr euch das Video hier an:

Der Song ist auf dem aktuellen Album der Band, You Will Be the Death Of Me, das jetzt über Nuclear Blast erscheint.

„Death Of Me ist ein Song, der dieser einen Person oder Gewohnheit gewidmet ist, die man nicht abschütteln kann“, erklärt Jones. „Ein langsamer Tod schmerzt so viel mehr. Ramon (Boutviseth) hat bei diesem Video großartige Arbeit geleistet und wir hoffen, dass es euch gefällt. Wir freuen uns darauf, den Song für euch alle auf der Atonement-Tour zu spielen, die am 28. Januar beginnt!“

Wie Jones bereits erwähnte, begann die Tour von Light The Torch mit Killswitch Engage und August Burns Red am 28. Januar, in Pittsburgh. Es ist ihre erste Tour zur Unterstützung des neuen Albums, das im vergangenen Juni erschienen ist.

Light The Torch on Tour:

Mit Killswitch Engage + August Burns Red

28.1. – Pittsburgh, PA – Stage AE

29.1. – Silver Spring, MD – Fillmore

31.1. – Stroudsburg, PA – Sherman Theater

2/2 – South Burlington, VT – Higher Ground

2/4 – Wallingford, CT – Die Kuppel

5.2. – Portland, ME – State Theater

2/6 – Boston, MA – House of Blues

2/8 – New York, NY – Terminal 5

2/10 – Raleigh, NC – Ritz

2/11 – Atlanta, GA – Tabernakel

2/12 – Orlando, FL – Haus des Blues

14.2. – Houston, TX – Haus des Blues

15.2. – Dallas, TX – SouthSide Ballroom

17.2. – Tempe, AZ – Das Marquee

2/18 – Los Angeles, CA – Wiltern

19.2. – Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl

21.2. – Ventura, CA – Ventura Theater

22.2. – Riverside, CA – Städtisches Auditorium

23.2. – San Francisco, CA – Warfield

25.2. – Spokane, WA – Knitting Factory

26.2. – Missoula, MT – Wilma Theater

27.2. – Seattle, WA – Showbox SoDo

3/1 – Boise, ID – Revolution

3/2 – Salt Lake City, UT – Complex

3/3 – Denver, CO – Fillmore

3/5 – Green Bay, WI – EPIC Veranstaltungszentrum

3/6 – Minneapolis, MN – Fillmore

3/7 – Chicago, IL – Radius

3/8 – Columbus, OH – KEMBA Live!

3/10 – Detroit, MI – Fillmore

3/11 – Rochester, NY – Main Street Armory

3/12 – Philadelphia, PA – Franklin Music Hall