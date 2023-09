Oudeziel: teilen die Videos zu „Jeremy“ und „Life“

Das polnische Post-Rock-Duo Oudeziel hat am 19. Juli seine selbst betitelte Debüt-EP über Rock Company veröffentlicht. Oudeziel ist ein niederländisches Wort, ein Wortspiel mit Alte Seele. Nach der fernöstlichen Philosophie wird die menschliche Seele nach fünf Inkarnationen alt. Dies ist eng mit der Philosophie der Band während des Songwriting-Prozesses verbunden. Wie die Band sagte: „Es ist ein Erlebnis. Alte Seelen gelten normalerweise als etwas altmodisch, und so ist es auch mit der Musik. Wir folgen nicht der Mode, sondern versuchen, Emotionen und Erfahrungen zu vermitteln, die wir durch das Spielen und Erschaffen von Klängen verschiedener Stilrichtungen gesammelt haben.“

Zwei davon sind die Videos, die ihr auf YouTube ansehen könnt:

Jeremy: https://bit.ly/45Dh2JV

Life: https://bit.ly/3syuHDs

Oudeziel mischen Post-Rock mit Elementen aus Progressive Rock und Dream Pop. Das Ergebnis ist ein Klang, der nicht dem eines bestimmten Künstlers ähneln möchte, sondern das Leben in seiner ganzen Erhabenheit sowie in der Vielfalt positiver und negativer Momente darstellen möchte. Das Anhören dieser EP, bestehend aus 5 Liedern mit insgesamt 26 Minuten, führt uns zurück in unsere Jugend, als wir die Welt entdeckten, die von Unschuld geleitet wurde. Bis wir das Erwachsenenalter erreichen und in die hektische Welt eintreten, die uns des Glücks beraubt, um uns den Schmerz spüren zu lassen.

Die EP ist als CD im Labelshop erhältlich: https://bit.ly/3Pker1E

Oudeziel wurde von Artur Wolski gemischt und gemastert. Das Artwork ist von Jarek Bielawski.

Oudeziel Tracklist:

1. Life

2. Fluistert

3. Reis

4. Binner

5. Jeremy

Oudeziel sind:

Artur Wolski – Gitarre, Keyboard

Jarosław Bielawski – Schlagzeug

Oudeziel online:

Bandcamp