Amorphis: enthüllen ‚Drowned Maid‘-Video/Single von kommendem Konzertfilm/Livealbum

Entdeckt ein phänomenales musikalisches Werk neu: Das 30-jährige Jubiläum des Amorphis-Meilenstein-Albums Tales From The Thousand Lakes wird mit einer Liveaufnahme der Scheibe gefeiert, die neue Maßstäbe setzt, wenn es um brillante Bilder und Intensität geht. Die einzigartige Veröffentlichung, die auf CD+Blu-ray und Vinyl verfügbar sein wird und im kultigen Tavastia-Club Helsinkis (Finnland) mitgeschnitten wurde, bietet das gesamte Album in chronologischer Reihenfolge und wird ab dem 12. Juli 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erhältlich sein. Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia) untermauert Amorphis‘ unvergleichliche Dynamik und künstlerische Einzigartigkeit, denn selten wurde die rohe Energie und emotionale Tiefe eines Liveauftritts derart greifbar eingefangen wie auf diesem besonderen Konzertfilm.

Um euch auf die anstehenden Tales…-Feierlichkeiten einzustimmen, könnt ihr euch hier direkt den Drowned Maid-Liveclip ansehen, der von der kommenden Blu-ray stammt:

„Drowned Maid ist ein klassischer Crossover-Amorphis-Song aus den 90ern. Wenn man heute auf ihn zurückblickt, beinhaltet er eigentlich recht simple Keyboardklänge und Soundeffekte. Der Mix aus doomigem Death-Metal und folkigem Prog ist uns einfach wunderbar gelungen“, erinnert sich Bassist Olli-Pekka „Oppu“ Laine. „Schon damals war der Track ein Liveliebling und auch heute ist es nach wie vor eine wahre Freude, ihn auf die Bühne zu bringen!“

Bestellt Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia) im physischen Format eurer Wahl vor, merkt es auf eurer favorisierten Streamingplattform vor oder sichert es euch schon jetzt digital, um Drowned Maid (Live At Tavastia) sofort zu erhalten: https://amorphis.rpm.link/taleslivePR

Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia) wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD+Blu-ray-Digipak

– 2LP im Gatefold (blau/Schwarzstaub | kristallklar/Schwarzstaub)

– digital

Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia) Tracklist:

01. Thousand Lakes

02. Into Hiding

03. The Castaway

04. First Doom

05. Black Winter Day

06. Drowned Maid

07. In The Beginning

08. Forgotten Sunrise

09. To Father’s Cabin

10. Magic And Mayhem

11. Vulgar Necrolatry

12. My Kantele

Amorphis sind:

Tomi Joutsen – Gesang

Esa Holopainen – Gitarre

Tomi Koivusaari – Gitarre

Olli-Pekka Laine – Bass

Santeri Kallio – Keyboard

Jan Rechberger – Schlagzeug

