Dirty Sound Magnet: veröffentlichen Psychedelic-Rock-Epos ‚Insomnia‘

Der Track Insomnia, an dem das Trio zehn Jahre lang gearbeitet hat, ist eine Verschmelzung von tadellos gespieltem und geschriebenem Psychedelic- und Progressive-Rock. Er ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren gemeinsamen Musizierens des Trios und der Ehrfurcht vor den Bands und Alben, die die drei überhaupt erst zusammengebracht haben.

Das Schweizer Psychedelic-Rock-Trio Dirty Sound Magnet hat mit Insomnia die nächste Singleauskopplung aus ihrem kommenden Album Dreaming In Dystopia veröffentlicht, das am 20. Oktober 2023 über das australische Label Wild Thing Records erscheint. In nur wenigen Jahren ist die Band weltweit für ihre faszinierenden Live-Sets und ihre unermüdliche Arbeitsmoral sowohl im Studio als auch auf Tournee bekannt geworden. Seit 2016 haben sie vier Alben (ein Live- und drei Studioalben) veröffentlicht und über 650 Live-Shows in ganz Europa, Großbritannien und Mexiko gespielt.

Obwohl die Band in ihrer jetzigen Form vor weniger als einem Jahrzehnt gegründet wurde, reicht die Geschichte von Dirty Sound Magnet noch weiter zurück. Als Teenager aus dem schweizerischen Fribourg bildeten Stavros Dzodzos (Gitarre, Gesang), Marco Mottolini (Bass, Backing Vocals) und Maxime Cosandey (Schlagzeug, Backing Vocals) ein unzertrennliches Band, das aus ihrer gemeinsamen Liebe zum progressiven und psychedelischen Rock der sechziger und siebziger Jahre entstand, als sie Hunderte von Alben verschlangen, während sie mit großer Intensität zusammen probten. Diese gemeinsame Leidenschaft gab den Anstoß für jahrelanges gemeinsames Jammen, wodurch die Synergie des Trios untereinander und die individuelle Musikalität auf der Bühne und im Studio so messerscharf wurden, wie sie es heute sind.

Insomnia, die nächste Single aus dem neuen Album von Dirty Sound Magnet und der epische Abschluss des Albums, ist das direkte Ergebnis des langen gemeinsamen Schreibens und Auftretens von Dzodzos, Mottolini und Cosandey, das sie in den letzten zehn Jahren nach und nach geschrieben, überarbeitet und verfeinert haben. Während der achtminütigen Laufzeit des Tracks springen Dirty Sound Magnet von subtilen, spacigen Ambient-Passagen zu mitreißenden Bass-Grooves, feurigen Gitarren-Leads und druckvollem, präzisem Schlagzeug. Dabei verschmelzen sie Prog und Psychedelic Rock auf eine Art und Weise, wie es nur Menschen möglich ist, die eine tiefe Leidenschaft und ein Verständnis dafür haben, wie diese Genres funktionieren.

„Die Musik von Insomnia ist das Ergebnis von jahrelangem Experimentieren und Jammen“, erinnert sich Dzosdzos. „Solange ich mich erinnern kann, haben wir versucht, alles zusammenzubringen. Wir wussten, dass der Song das Potenzial hatte, eines unserer Epen zu werden, aber selbst als komplexes Instrumentalstück fehlte ihm noch etwas. Wir spulen vor bis vor zwei Jahren, als ich einen ganzen Sommer lang mit schlaflosen Nächten zu kämpfen hatte. Aus dieser Erfahrung heraus kam uns die Idee, eine sanfte Ballade über Schlaflosigkeit mit dem Instrumentalstück zu verbinden, das wir vor zehn Jahren geschrieben hatten. Mit dem Text an der richtigen Stelle hat es dann endlich Klick gemacht“.

Die Hinzufügung des Textes zu dem, was Insomnia werden sollte, inspirierte Dirty Sound Magnet dazu, ein begleitendes Lyric-Video mit der Single zu veröffentlichen. „Insomnia ist ein Song mit mehreren Bedeutungsebenen“, erklärt Dzodzos. „Auf der einen Seite geht es um dieses unheimliche Gefühl, wenn die ganze Welt schläft und man selbst wach ist. Andererseits geht es um die Jagd nach Schlaf ebenso wie um Ideen und Inspiration.“

Dirty Sound Magnets Insomnia ist ab sofort als Hör- und Sehprobe erhältlich. Vorbestellungen für Dreaming In Dystopia (erscheint am 20. Oktober 2023) sind ab sofort im Wild Thing Music Store erhältlich.

Kommende Tourtermine:

19.08.2023 Rock The Frog Festival Hugelshofen – CH

02.09.2023 Bougnon – Rossinière, CH

16.09.2023 Poulpe Festival – Payerne, CH

21.09.2023 Reeperbahn Festival – Hamburg, GER

30.09.2023 Up In Smoke Festival – Pratteln, CH

02.10.2023 Cafe Central – Weinheim, GER

03.10.2023 Faust (Mephisto) – Hannover, GER

04.10.2023 Bastard Club – Osnabrück, GER

05.10.2023 MUK – Nürnberg, GER

06.10.2023 Keep It Low Festival – Munich, GER

14.10.2023 Gaskessel – Bern, CH

21.10.2023 El Lokal – Zürich, CH

25.10.2023 Cinetol – Amsterdam, NL

26.10.2023 De Helling – Utrecht, NL

28.10.2023 Djingel Djangel – Antwerp, BE

29.10.2023 Poppodium Volt – Sittard, NL

