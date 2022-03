Dirty Sound Magnet: gehen auf Album-Release-Europatour

Groovig, psychedelisch, mystisch und rasend: Das neue Album DSM-III (18.03. Hummus Records) von Dirty Sound Magnet. Es ist ein Höllenritt für Rocker, die etwas suchen, das ein wenig anders klingt. Und die Band freut sich ganz besonders das Album dann auch live präsentieren zu können.

Tourdaten:

18.03.2022 Fri-Son – Album Release show – Fribourg, CH

19.03.2022 Kulturfabrik Kofmehl- Solothurn, CH (supporting Velvet Two Stripes)

24.03.2022 KIFF – Aarau, CH

25.03.2022 Kula Konstanz – Konstanz, DE

26.03.2022 Gaswerk – Winterthur, CH

01.04.2022 Zik-Zak – Ittre, BE

02.04.2022 The Crossover Music Pub – Gent, BE

05.04.2022 La Bulle Café – Maison Folie Moulins/ Flow – Lille, FR

06.04.2022 Supersonic (showcase) – Paris, FR

07.04.2022 Le Fiacre – Bordeaux, FR

08.04.2022 ROCK N EAT official(by céd & mike) – Lyon, FR

14.04.2022 Rockhouse Salzburg – Salzburg, AT

16.04.2022 Manyihaz – Budapest, HU

17.04.2022 Rosenkeller e.V. Jena – Jena, DE

18.04.2022 Lemmy’s – Bad Friedrichshall, DE

19.04.2022 Backstage München – Munich, DE

21.04.2022 Astra Stube Musikkultur e.V. – Hamburg, DE

22.04.2022 The TUBE – Dusseldorf, DE

23.04.2022 Charly’s Oldenburg – Oldenburg, DE

28.04.2022 BEAVERS Erlenbach – Erlenbach, DE

30.04.2022 Studentenzentrum Z10 e.V.- Karlsruhe, DE

05.05.2022 MUZclub – Nürnberg, DE

06.05.2022 Kreativfabrik Wiesbaden- Wiesbaden, DE

13.05.2022 Bibelot Poppodium – Dordrecht, NL

14.05.2022 Brogum – Zierikzee, NL

25.05.2022 Südhaus – Tübingen, DE

31.05.2022 Subside- Birmingham, UK

01.06.2022 Waterloo Bar – Blackpool, UK

02.06.2022 The Adelphi – Hull, UK

03.06.2022 Heart Rock Live – Wrexham, UK

04.06.2022 Boom – Leeds, UK

07.06.2022 Sneaky Pete’s – Edinburgh, UK

08.06.2022 Audio – Glasgow, UK

10.06.2022 The Phoenix – High Wycombe, UK

11.06.2022 229 Venue – London, UK

