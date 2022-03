MTV Headbangers Ball: Tourdaten für 2022 stehen fest

Echte Headbanger und Heavy-Metal-Fans werden sich sicherlich noch an die legendäre Metal-Show MTV Headbanger’s Ball erinnern. Hier war wirklich alles versammelt, was Rang, Namen und Haare hatte.

Und diese große Marke der 80er -Jahre geht nun live auf der Bühne in die vierte Runde.

Continental Concerts und WE – Live Agency schicken ein „schweres“ Bandpaket auf Tour.

Besonders beliebt war seinerzeit der „Triple Thrash Treat“, bei dem drei härtere Combos hintereinander gespielt wurden. Die Tourversion mit Vio-Lence, Whiplash und Artillery ist schon jetzt ein dreifacher Thrash-Leckerbissen. Eine weitere Band, die noch nicht bestätigt wurde, wird den diesjährigen MTV Headbanger’s Ball sogar zu einem vierfachen Thrash-Leckerbissen machen.

Vio-Lence aus San Francisco, Kalifornien, sind vielleicht sogar der Inbegriff des Thrash Metal. Die 1985 gegründete und nach einigen Pausen wieder aktive Band definierte das Genre mit Alben wie Eternal Nightmare, Oppressing The Masses und Nothing To Gain. Jetzt melden sie sich mit der neuen Single Flesh From Bone und der bald erscheinenden EP Let The World Burn heftig und fulminant zurück.

Whiplash stammen zwar aus New Jersey, haben aber absolut nichts mit dem Bon Jovi-Sound zu tun. Die Thrasher setzten in den 80er-Jahren und bis weit in die 90er-Jahre hinein Metal-Standards. Allein der Titel des 1998er Albums Thrashback spricht für sich. Jetzt ist es wieder Zeit für ein „Thrashback“, wenn sie in ihrer kraftvollen Power-Trio-Besetzung die Bühnen entern.

Das Kopenhagener Kommando von Artillery sorgt für eine gewisse europäische Thrash Metal-Note. Wie ihre Kollegen kommen die Dänen aus dem Metal-Jahrzehnt schlechthin – den glorreichen 80ern. Mit starkem Power- und Thrash Metal sind sie seit Ende der 90er-Jahre wieder bärenstark zurück und mischten im Moshpit und auf der MTV Headbanger’s Ball Tour mit.

Tourtermine:

23.11.2022 | NL | Amersfoort – Fluor

24.11.2022 | DE | Hamburg – Kulturpalast

25.11.2022 | DE | Mannheim – MS Connexion Palast

26.11.2022 | CZ | Zlin – Masters Of Rock Cafe

27.11.2022 | HU | Budapest – Barba Negra

28.11.2022 | DE | Regensburg – Flughafen Eventhall

29.11.2022 | DE | Stuttgart – LKA Longhorn

30.11.2022 | CH | Zürich – Alte Kaserne

01.12.2022 | BE | Brüssel – La Madeleine

02.12.2022 | DE | Essen – Turock

03.12.2022 | DK | Aarhus – Voxhall

04.12.2022 | SE | Stockholm – Slaktkyrkan

05.12.2022 | SE | Göteborg – Trädgarn

Weitere Informationen gibt es hier: https://www.facebook.com/mtv.headbangersball.tour