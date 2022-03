William J Tsamis: ein Tribute-Album mit 16 Songs zum ersten Jahrestag seines Todes

Pitch Black Records ist zutiefst geehrt und stolz, die Veröffentlichung der offiziellen Hommage an den verstorbenen William J Tsamis (13. März 1961 – 13. Mai 2021) bekannt zu geben. Das Album mit dem Titel A Crack In The Sky – A Tribute To William J Tsamis wird am 13.05.2022, dem ersten Jahrestag seines Todes, erscheinen.

Als wahrer Held des Heavy-Metal-Undergrounds wird das Vermächtnis des Gitarristen und Komponisten William J Tsamis für immer eng mit dem Namen Warlord verflochten sein. Warlord wurden in Verbindung mit dem außergewöhnlichen Schlagzeuger und ewigen Bandkollegen Mark Zonder gegründet und schafften es, mitten in der Post-NWOBHM / US-Heavy-Metal-Explosion der frühen 1980er inmitten einer vernichtenden Konkurrenz an Bedeutung zu gewinnen. Zu den Hauptunterscheidungsfaktoren, die zu Warlord s erhöhter Position im Pantheon des US-Metals beigetragen haben, gehören die charakteristischen und klassisch ausgebildeten Gitarren- und Songwriting-Fähigkeiten von William J Tsamis. Wie kein anderer Musiker dieser Zeit hatte er die Fähigkeit, erderschütternde Schwere mit melodischer Sensibilität zu vereinen, um überlebensgroße Kompositionen zu schaffen, die, wenn sie in Sprache und Bilder gehüllt wurden, die sich auf den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse bezogen, weitreichend waren unvergleichliche Intensität und Erhabenheit.

Zusätzlich zu seiner Arbeit mit Warlord kanalisierte William J Tsamis seine Kreativität auch in die weniger bekannten, aber ebenso wirkungsvollen und wohl persönlicheren Projekte Lordian Winds und Lordian Guard. Besonders hervorzuheben sind die beiden Lordian Guard-Alben, die er mit seiner verstorbenen Frau Vidonne Sayre Riemenschneider am Gesang veröffentlichte, die trotz materieller Mängel als einige der einzigartigsten und brutal ehrlichen Heavy Metal-Platten der 1990er Jahre rüberkommen.

Obwohl Warlord zu dieser Zeit nie eine Popularität wie andere Bands erreichten, sollte der anhaltende Einfluss von William J Tsamis Werken auf den Heavy Metal nicht unterschätzt werden. Wie alle großen Gitarristen-Komponisten entwickelte Tsamis seine Ausdrucksweise, die ebenso unverkennbar wie schwer mit Worten festzumachen ist. Er hielt sich an die europäische Schule des klassisch beeinflussten E-Gitarrenspiels und schaffte es, die urzeitliche Kraft des Heavy Metal mit einem tiefgreifenden Sinn für majestätische Melancholie zu verbinden.

Ein solch einzigartiger Ansatz gewinnt am Ende immer, und das kommende Tribute-Album ist ein Beweis für die einflussreiche Rolle, die die Musik von William Tsamis für Heavy Metal-Musiker aller Hintergründe und Altersgruppen auf der ganzen Welt gespielt hat und weiterhin spielt.

Vom Warlord-Management genehmigt und unterstützt, enthält A Crack In The Sky brandneue Aufnahmen zeitloser Klassiker, die alle außergewöhnlich von 16 herausragenden Bands, jung und alt, aus verschiedenen Teilen der Welt gecovert wurden. Mit nur wenigen Sekunden über 79 Minuten ist dies ein so „volles“ Album, wie es nur sein kann!

Besonders hervorzuheben sind die Liner Notes des Albums, die ein Vorwort von Mark Zonder sowie kurze Erklärungen jeder teilnehmenden Band enthalten. Darüber hinaus wurden einige Persönlichkeiten und Künstler aus der Branche eingeladen, ihre Gedanken über Bill Tsamis in einem speziellen Abschnitt „In Memoriam“ in den Liner Notes des Albums mitzuteilen. Die Liner Notes eines jeden Albums sind natürlich ein integraler Bestandteil davon, aber in diesem Fall sind sie von besonderer Bedeutung, da sie eine kraftvolle Darstellung dessen sind, was Bill Tsamis den Menschen bedeutet hat; Sowohl als Musiker als auch als Mensch. Aus diesem Grund stellt Pitch Black Records am Veröffentlichungsdatum ein spezielles Booklet in digitaler Ausgabe (14 Seiten) zur Verfügung, das jeder kostenlos herunterladen kann.

A Crack in the Sky – A Tribute to William J Tsamis wird in den folgenden Formaten veröffentlicht:

CD Digipak (Deluxe 3-panel)

CD-Buch (gebundenes 20x20cm-Buch, inklusive Downloadcode und limitiert auf 100 Exemplare – exklusiv erhältlich bei Pitch Black Records und ausgewählten Partnern)

Doppel-LP (inklusive Downloadcode, veröffentlicht in Verbindung mit Vinylstore )

Digital

Cover und Artwork des Albums wurden von dem talentierten Giannis Nakos (Remedy Art Design) entworfen, während die Fotografie freundlicherweise von Chris Del Grande zur Verfügung gestellt wurde. Mastering und zusätzliches Mastering übernahm der renommierte Produzent Arthur Rizk.

Tracklisting: