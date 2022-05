Dirty Sound Magnet am 06.05.2022 in der Kreativfabrik Wiesbaden

Bands: Dirty Sound Magnet

Ort: Kreativfabrik Wiesbaden, Murnaustraße 2, 65189 Wiesbaden

Datum: 06.05.2022

Kosten: 9,00 € VVK, 13 € AK

Genre: Psychedelic Rock, Alternativ Rock

Besucher: ca. 50 Besucher

Veranstalter: Kreativfabrik Wiesbaden

Link: https://www.facebook.com/events/796263164680101

Setlist:

Sunday Drama Meet The Shaman Social Media Girl Toxic Monkeys Mr. Robert Heavy Hours USA LSD BNB HIV Funk Jam Session Social Media Boy The Sophisticated Dark Ages The Poet And His Prophet Ecstasy Of God (Zugabe)

Musikalischer Abschluss einer erlebnisreichen Woche für mich. Am Dienstag den Slugde/Doom Trip im MTC in Köln mit Bongzilla eingesogen, gestern gegenüber im Schlachthof hier in Weedbaden bei den Death Metallern Baest. Heute wartet die kleinere Kreativfabrik (Krea) mit einem besonderen Konzert auf. Dirty Sound Magnet, die Psychedelic Rocker aus der Schweiz, sind gerade auf Europatour und machen hier Halt.

Die Zeit nach Polly (Corona) birgt ja momentan einige Unsicherheiten, mal steht man in einem vollen Haus, manchmal ist es richtig leer und manchmal gibt es kurzfristig sogar noch Absagen. So waren Dirty Sound Magnet am Dienstag in Köln auch noch Thema, denn die wollten sich einige noch live ansehen, die Frage war aber, ob die denn doch wirklich noch unterwegs wären, wegen der mauen Kartenabsätze im VVK (so wurde gemunkelt). Also noch mal schnell auf der Seite der Kreativfabrik nachgeschaut, ob das Konzert heute stattfindet. Da steht nichts Gegenteiliges und die Jungs von Dirty Sound Magnet posten im Internet sogar, dass sie schon vor Ort sind. Also nehme ich unsere Auszubildende Madita mit, die gerne einmal in Psychedelic Rock eintauchen möchte und wir fahren frühzeitig los. Ich habe die Doors Open Zeit mit der Gig Zeit verwechselt … wir sind dann eine halbe Stunde vor Einlass da und stehen vor verschlossener Tür. Das macht aber nichts, denn wir gehen rüber auf das Gelände vom Schlachthof und schauen uns die dort ausgestellten und dann in Bewegung gesetzten Maschinentiere an. Das ist schon mal ein toller (psychedelic) Anfang für heute. Kurz nach meiner angenommenen Gig Zeit, also um 20:00 Uhr, öffnet die Krea die Pforten und wir werden nett begrüßt. Wir erfahren, dass der geplante Opener Bushfire heute nicht da sein wird. Es sind halt immer noch einige Unwägbarkeiten für Veranstalter und Bands zu bewältigen. Das sollte man in Kauf nehmen und sich trotzdem freuen, dass die Konzerte stattfinden.

Da es noch einige Zeit dauern wird, gehen wir noch mal vor den Eingang. Hier und da treffen vereinzelt Fans ein und es wird schnell klar, dass es heute Abend in der Kreativfabrik recht überschaubar bleibt, was weder den anwesenden Fans noch der Band einen Abbruch tut. So gegen 21:00 Uhr tauchen auch die drei Musiker Stavros Dzodzosz (Gesang, Gitarre), Marco Mottolini (Bass, Gesang) und Maxime Cosandey (Schlagzeug, Gesang) auf.

Stavros Dzodzosz hat kurz zuvor eine Gitarrentasche mit einer Akustikgitarre vorne an die Bühne gestellt. Er begrüßt die Fans und stellt fest, dass es heute Abend wohl ein sehr intimer Konzertabend werden wird und fügt hinzu, dass gerade bei solchen Abenden die Fans die Musik förmlich erspüren. Da hat er vollkommen recht, denn der heutige Abend wird ein Abend, in dem man mitten in der Musik ist und sie förmlich spürt.

Das Power Trio Dirty Sound Magnet hat im März dieses Jahres sein drittes Studioalbum, einfach kurz betitelt DSM III (hier geht es zum Review meines Kollegen René), herausgebracht. Dieses gilt es natürlich heute Abend hier vorzustellen.

Den Gig beginnen die Jungs mit Sunday Drama, obwohl heute doch erst Friday ist, also müsste es doch logischerweise ein Friday Drama sein 😉 Spaß beiseite, denn Sunday Drama ist der letzte Track ihres neuen Albums DSM III und eine Akustiknummer. Stavros Dzodzosz sitzt dabei auf einem Hocker und spielt dieses Outro der Platte als Intro für den heutigen Gig. Dabei täuscht dieses recht harmonische und bedächtige Sunday Drama doch über vieles hinweg, was da am heutigen Abend noch kommen wird. Ganz anders wird es dann auch schon beim folgenden Meet The Shaman, übrigens nicht nur heute der zweite Song, sondern auch auf DSM III.

Und schon beginnen die Musiker uns mit ihrem Magnet regelrecht anzuziehen, so wie es ein Social Media Girl vielleicht auch vermag. Dies ist übrigens der erste Song, welcher nicht vom aktuellen Album, sondern vom Vorgänger Transgenic ist. Schnell springen sie zu diesen irren Affen, Entschuldigung zu den Toxic Monkeys von DSM III zurück. Frech und erfrischend drücken Dirty Sound Magnet hier aufs Gas – ein hammeraffengeiler Song. Wir verbleiben noch weiter auf diesem neuen Wahnsinnsalbum und das Trio bereitet uns hier wirklich Heavy Hours. Auf der kleinen Bühne geht es dabei entsprechend ab. Stavros Dzodzosz, der gesanglich von Bassist Marco und Schlagzeuger Maxime unterstützt wird, springt dabei nicht nur über seinen Schatten. Man merkt, dass es ihm und seinen Bandkollegen so richtig Spaß macht. Drei Ausnahmekünstler stehen hier auf der Bühne und jeder füllt seinen Part perfekt aus. Das ist jetzt eine richtig intensive Show von Dirty Sound Magnet. Wenn es auch leider nur wenige Fans sind, die hier sind, die gehen aber mal so richtig mit und sind in Ekstase.

Stavros versteht es zudem sehr gut, das Publikum zwischen den Songs zu unterhalten und es dann mitzunehmen. So erzählt er, dass sie sich nahezu jeden Tag im Problemraum treffen, um zu jammen. Danach folgt eine Funk Jam Session. Der Sound des Trios ist wirklich schwer zu beschreiben, so hat er sowohl Funk, Blues (Hard) Rock, aber auch jede Menge Psychedelic. Zu nahezu jedem Song kann man mit den Hüften mitwippen.

Neben dem Social Media Girl wird dem Social Media Boy ebenfalls noch ein Song gewidmet und wir kommen so langsam zum Schluss mit The Poet And His Prophet. Die Jungs werden hier abgefeiert, so können sie nicht die Bühne verlassen! Das haben sie jedoch bereits, denn sie stehen neben der Bühne. Zugaberufe erhören sie jedoch und sie gehen noch einmal nach oben, Stavros kündigt einen ganz besonderen Song an und der kommt dann mit Ecstasy Of God. Die Fans werden bei diesem weit über zehnminütigen organischen Psychedelic Song noch einmal in Ekstase versetzt. Danach, nach fast 1 ¾ Stunden, ist endgültig Schluss. Anschließend bleibt noch etwas Zeit für den Austausch mit der sympathischen Band. Die Vinyls gehen natürlich auch mit nach Hause.

Fazit: Sehr intensiver Konzertabend mit den Schweizern Dirty Sound Magnet in der Krea in Wiesbaden. Aufgrund der mangelnden Resonanz wurde es ein sehr intimer Konzertabend, bei dem die Musik förmlich zu erspüren war. Der Band hätte ich natürlich hier ein volles Haus gewünscht, die nicht Anwesenden wissen überhaupt nicht, was sie hier verpasst haben. Großen Dank an Dirty Sound Magnet für diesen Gig! Dirty Sound Magnet sind übrigens weiter auf Tour und solch einen Gig sollte man sich nicht entgehen lassen