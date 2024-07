Hippie Death Cult: spielen am 15.07.2024 im Kulturcafé (QKaff) Mainz

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Bands Am Montag präsentiert euch am 15.07.2024 der AStA-Arbeitsbereich für Kultur die amerikanische Heavy Psych Sounds Band Hippie Death Cult im Kulturcafé (QKaff) Mainz!

Ursprünglich ein Quartett, welches in den Anfängen mit männlichen Vocals auftrat, übernahm später Frontfrau und Bassistin Laura Phillips auch den Gesang. Zunächst zusammen mit Ben Jackson, der ebenso wie Schlagzeuger Ryan Moore 2022 die Band verließ. Laura Philipps und der geniale Gitarrist Eddie Bnarbic verblieben und machten mit dem neuen Drummer Harry Silvers weiter. Das neue Album Helichrysum wurde in der jetzigen Besetzung eingespielt und ist noch recht frisch, denn es ist erst im letzten Jahr erschienen. Last euch die berauschende Show des Power Trios in Mainz nicht entgehen. Laura Phillips zieht die Fans in ihren Hippie Death Cult Bann!

Supportet werden Hippie Death Cult an diesem Abend von The Mountain King. Das Mainzer Projekt bestehend aus Eric McQueen (Gesang, Gitarre), Frank Grimbarth (Gitarre) und Robert Bished (Synths) wird euch auf einen intensiven, unverkennbaren Post Stoner Doom Metal Klangteppich mitnehmen.

Das Konzert ist übrigens kostenlos. Mehr unter: https://facebook.com/events/s/bands-am-montag