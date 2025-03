Year Of The Cobra – Year Of The Cobra

Artist: Year Of The Cobra

Herkunft: Seattle, USA

Album: Year Of The Cobra

Genre: Doom Metal, Sludge, Psychedelic Rock

Spiellänge: 41:06 Minuten

Release: 28.02.2025

Label: Prophecy Productions

Link: https://www.facebook.com/yearofthecobraband/

Bandmitglieder:

Bass, Gesang – Amy Tung Barrysmith

Schlagzeug – Johannes Barrysmith

Tracklist:

Full Sails War Drop Daemonium Alone 7 Years The Darkness Sleep Prayer

Da schlängelt eine tödliche Schlange langsam im heißen Wüstensand vor sich hin und schlägt blitzschnell zu. Es sind Year Of The Cobra, die mich mit ihrem letzten Album Ash And Dust bereits gewaltig mit ihrem Doom überraschten. Das selbst betitelte Album Year Of The Cobra ist nach Ash And Dust (2019) und … In The Shadow Below (2016) das dritte Album der Band. Prophecy Productions haben das neue Werk des amerikanischen Duos auf CD, schwarzem Vinyl und crystal clear Vinyl (limitiert auf 300 Stück) am 28.02.2025 veröffentlicht.

Year Of The Cobra sind das Duo Amy Tung Barrysmith und Johannes Barrysmith aus Seattle. Erst 2015 entschloss sich das Ehepaar Barrysmith, Year Of The Cobra auf die Beine zu stellen. Und wofür braucht man eigentlich eine Gitarre, wenn man Doom/Sludge und Rock machen will? Scheiß der Hund drauf, Bass und Schlagzeug reichen vollkommen aus! Es ist bemerkenswert, was das Duo Year Of The Cobra so veranstaltet.

Year Of The Cobra bewegen sich auf diesem Album in einer Melange aus Doom, Sludge und Psychedelic Rock. Die Cobra schlängelt fast bei jedem Song etwas anders. Man muss immer gewappnet sein, dass sie dich mit ihrem Gift nicht doch erwischt.

So richtig doomig schlängelt Year Of The Cobra mit dem ersten Song. Du musst echt aufpassen, dass die Doom Schlange dich nicht einschläfert und eiskalt mit ihrem Gift erwischt. Ich glaube, sie hat mich bereits erwischt, verdammt! War Drop schlängelt sich dann durch die Ohren ins Hirn, bevor es mit Daemonium sludig wird. Die Betäubung kommt durch Amy Tung Barrysmiths dämonischen Gesang und das Wiederholen des Titels Daemonium ins Spiel. Dieses Spiel mit den verschiedenen Nuancen finde ich wohl nicht alleine sehr geil. Da bin ich nicht Alone. Auf jeden Fall ist Alone ein astreiner Psychedelic Rocker, dem gewaltige 7 Years folgen.

The Darkness doomt sehr schön. Die Stimme bittersüß und der Bass ohrenbetäubend. Dieser Song wird dann noch vom folgenden Sleep getoppt. Wobei das Wort Sleep natürlich Erinnerungen bei jedem Doom-Jünger wachwerden lässt. Mit Prayer endet dieses großartige Album des Duos Year Of The Cobra. Prayer ist ein Song, der abschließend noch einmal zum Niederknien ist. Die Cobra hat nun endgültig zugebissen und ihr Gift in die Adern des Fans von Doom, Sludge und Psychedelic Rock gestoßen.

Year Of The Cobra sind demnächst mit Amenra auf ausgewählten Termine bei uns auf Tour!