Extreme: Shows im August 2025 bestätigt

Die Hardrock-Ikonen Extreme kehren 2025 für drei exklusive Konzerte nach Deutschland zurück! Mit ihrer einzigartigen Mischung aus energiegeladenem Hardrock, funkigen Riffs und unvergesslichen Balladen treten sie am 3. August in München (Tonhalle), am 10. August in Köln (Live Music Hall) und am 14. August in Saarbrücken (Garage) auf. Die Band um Gitarren-Virtuose Nuno Bettencourt und Sänger Gary Cherone begeistert mit legendären Hits wie More Than Words und aktuellen Songs aus ihrem gefeierten Album Six.

Seit ihrer Gründung 1985 haben Extreme mit über 10 Millionen verkauften Alben Musikgeschichte geschrieben. Ihr Album Extreme II: Pornograffitti wurde mit Doppel-Platin ausgezeichnet, während More Than Words bis heute zu den meistgestreamten Rockballaden zählt. Mit Six zeigen sie, dass ihre kreative Energie ungebrochen ist – Songs wie Rise oder Small Town Beautiful beweisen ihre stilistische Vielfalt.

Gitarrist Nuno Bettencourt, der für seine Virtuosität geschätzt wird, arbeitete bereits mit Rihanna, Steven Tyler und Tom Morello, während Gary Cherone als ehemaliger Van Halen-Frontmann Rockgeschichte schrieb. Ihre Deutschland-Termine 2025 versprechen eine mitreißende Live-Show voller ikonischer Songs und technischer Brillanz.