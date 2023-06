Extreme – Six

Extreme präsentieren stolz ihr lang erwartetes neues Album Six, worauf ihre Fans ganze 15 Jahre warten mussten. Das neue Material ist am 09.06.2023 unter dem Label earMUSIC veröffentlicht worden und löst damit Saudades De Rock von 2008 ab. Diese legendäre Band aus den USA, genauer gesagt aus Boston, hat sich seit ihrer Gründung 1985 einen Namen gemacht und ist für ihren einzigartigen Mix aus AOR, Melodic Rock und Hard Rock bekannt.

Mit einer Spielzeit von 52 Minuten bieten die zwölf Songs den Zuhörern eine kraftvolle wie mitreißende Session, als wären die Männer nie weg gewesen. Angeführt wird das Werk von keinem Geringeren als den beiden Songwritern, Sänger Gary Cherone und dem Gitarristen Nuno Bettencourt. Ihre langjährige kreative Partnerschaft spiegelt sich in jeder Komposition wider und verleiht dem Silberling ein angenehmes wie abwechslungsreiches Klangbild.

Begonnen wird mit dem energetischen Opener Rise, der als erste Single ins Rennen geschickt wurde. Die perfekte Einführung in die Welt von Six gelingt somit spielend leicht. Mit kraftvollen Gitarrenriffs, eingängigen Melodien und Cherones markanter Stimme setzt der Song die Bühne für das, was noch kommen wird. Weitere Höhepunkte sind die mitreißende Nummer Banshee, die mit ihrer treibenden Energie und den mitreißenden Hooks begeistert sowie Other Side Of The Rainbow, ein Song, der mit seiner epischen Atmosphäre und emotionalen Tiefe beeindruckt. Other Side Of The Rainbow könnt ihr weiter unten direkt anspielen. Die Platte schließt mit den spannenden Tracks Beautiful Girls und Here’s To The Losers ab. Dabei gehen die Klänge meist gut ins Ohr, nur wenige schwächere Momente haben keinen Einfluss auf die Gesamtleistung. Erhältlich ist das Liedgut als CD Digipak als auch in verschiedenen Vinylvarianten.

Mit Six beweisen Extreme erneut ihre Klasse und Fähigkeit, zeitlose Rockmusik zu schaffen. Wer die Amerikaner schon abgeschrieben hatte, wird sich eingestehen müssen, dass die vier Musiker mit den neuen zwölf Songs wirklich überraschen. Somit setzten Extreme ein weiteres wie überraschendes Glanzlicht in ihrer langen Karriere, die jetzt noch einmal Fahrt aufnehmen wird.