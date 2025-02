The Lunar Effect: Debütalbum „Calm Before The Calm“ wird im Mai über Svart Records neu aufgelegt

The Lunar Effect, Klangarchitekten, die für ihre Anziehungskraft von fuzzigen, knurrenden Riffs und psychedelischen Visionen bekannt sind, sind stolz darauf, ihr von der Kritik gefeiertes Debütalbum Calm Before The Calm im Mai über Svart Records wieder auf den Markt zu bringen.

Seht euch das Video zu Woman hier an:

The Lunar Effect wurden 2016 gegründet und traten mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus Heavy Grunge und Retro-Rock auf den Plan. Das in London ansässige Quartett erlangte schnell Aufmerksamkeit für seinen dynamischen Sound und seine schwere Psychedelic-Rock-Hommage. Im Jahr 2019 legte die Band mit ihrem Debütalbum Calm Before The Calm einen krachenden Einschlag in der Stoner-Szene hin. Das Acht-Track-Album wurde von den Kritikern hochgelobt und erhielt begeisterte Kritiken aus aller Welt. In den Jahren seit seiner Veröffentlichung hat das Album mehrere Millionen Streams auf verschiedenen Plattformen weltweit erreicht. Jetzt, zum sechsjährigen Jubiläum des Albums, ist es nur passend, dass eine Sonderedition veröffentlicht wird. Mit einem alternativen Albumcover und einem speziellen Bonustrack (eine Live-Coverversion von Free’s Be My Friend) ist dies die zweite Chance, das Meisterwerk der Band zu besitzen, nach der ihr alle gefragt habt.

Auf die Frage nach der Wiederveröffentlichung sagten The Lunar Effect:

„We are incredibly proud of our first record. To see it take-off and grow so organically without any management or PR was mind-blowing. We are constantly asked when it is going to be re-released, so to have the chance to do so with Svart to an even bigger audience this time around is very exciting for us.“

Calm Before The Calm ist auf exklusivem lila/weißem Marmor-Vinyl, limitiertem transparentem magentafarbenem Vinyl, schwarzem Vinyl und CD erhältlich. Erscheinungsdatum: 9. Mai 2025.

