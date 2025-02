Haast Hunter: veröffentlichen neue Single „Spite“

Die neuseeländische Heavy-Rock-Band Haast Hunter hat ihre bissige neue Single und das dazugehörige Musikvideo Spite veröffentlicht, das exklusiv über AAA Backstage Premiere feierte. Die neue Single stammt aus ihrem kommenden Album, das später in diesem Jahr erscheinen soll.

Die neue Single wurde vom preisgekrönten Produzenten Scott Seabright aufgenommen und von der Legende Ted Jensen (Post Malone, Deftones, Bring Me The Horizon) gemastert. Zudem arbeitete die Band erneut mit Colin Jeffs von Ten Of Swords (In Hearts Wake, Make Them Suffer, Redhook) zusammen, um das Musikvideo zu produzieren.

Haast Hunter beendete das Jahr 2024 mit der Veröffentlichung ihrer Single und des Musikvideos Trial Unknown sowie ihrer ersten Co-Headliner-Tour durch Neuseeland mit den großartigen Powder Chutes . Das Video feierte seine exklusive Premiere über Heavy Mag und wurde auf über 100 Radiosendern weltweit ausgestrahlt.

Die neue Single Spite ist ab sofort auf allen großen Online-Plattformen und Streaming-Diensten verfügbar.