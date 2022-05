Beast In Black: veröffentlichen Lyric-Video zur Single „Broken Survivors“

Am 6. Mai 2021 verlor die japanische Mangawelt mit Kentaro Miura einen ihrer bedeutendsten Künstler und den Schöpfer des epischen Mangas Berserk.

Berserk hat sich weltweit über 50 Millionen Mal verkauft und ist damit eine der meistverkauften Manga-Serien aller Zeiten. Für Beast In Black-Fans ist es kein Geheimnis, dass Mastermind und Hauptsongwriter Anton Kabanen sich von Berserk inspirieren ließ und diese Elemente in jeder Beast In Black-Veröffentlichung zu finden sind. Am 6. Mai war es ein Jahr her, dass Kentaro Miura verstorben ist.

Kabanen teilt ein paar persönliche Gedanken mit:

„Wir alle verletzen, wir alle zerbrechen, wir alle empfinden Trauer und tiefen Schmerz, denn das ist der Preis dafür, zerbrechlich und zart zu sein. Aber mit der gleichen Zerbrechlichkeit und Zartheit können wir uns für Freundlichkeit, Sanftheit, Freude, Verständnis, Empathie, Fürsorge, Sehnsucht und Liebe öffnen. Ich glaube, Kentaro Miura wusste das sehr gut, denn er hat seine Berserk-Figuren mit diesen Eigenschaften und komplexen, aber zugänglichen emotionalen Tiefen ausgestattet. Er wusste, wie man Herzen zum Schlagen bringt und wie man Seelen zum Schwingen bringt, denn er konnte es fühlen. Das ist es, was Berserk für mich und zweifellos auch für viele andere treue Bewunderer so bedeutsam macht. Daher wollten wir, Beast In Black, etwas Einzigartiges vorbereiten, um die wärmere und sanftere Seite von Kentaros menschlich verletzlichen Charakteren zu verkörpern. Mit ewiger Liebe und Respekt für Kentaro Miura, präsentieren wir euch mit Stolz: Broken Survivors.“

Sieh dir das wunderschöne animierte Lyric-Video zu Ehren von Kentaro Miura an.

Beast In Black haben gerade eine 20-tägige Headliner-Tour durch Nordamerika absolviert, bei der sie ihren unverwechselbaren Heavy Metal zum ersten Mal in den USA und Kanada präsentierten. Derzeit sind sie als Support von Nightwish auf einer 11-tägigen Nordamerika-Tournee, die von Toronto bis nach Los Angeles führt.

Beast In Black w/Nightwish

May 04 Ca Toronto, History

May 06 Ca Montreal, M-Telus

May 07 Us Lowell, Tsongas Center

May 08 Us New York, Terminal 5

May 10 Us Silver Spring, The Fillmore

May 12 Us Chicago, Radius

May 13 Us St. Paul, The Fillmore

May 15 Us Denver, Mission Ballroom

May 18 Us San Francisco, The Warfield

May 20 Us Los Angeles, The Wiltern

May 21 Us Los Angeles, The Wiltern

Festivals

June 10 Es Zamora, Zlive!

June 30 Fi Seinäjoki, Provinssi

July 01 Fi Helsinki, Tuska

July 06 De Ballenstedt, Rockharz

July 07 Fi Tampere, Sauna Open Air

July 08 Cz Vizovice, Masters Of Rock

July 15 Fi Joensuu, Ilosaarirock

July 23 Fi Lappeenranta, Rock In The City

July 29 Fi Oulu, Qstock

August 06 Fi Jämsä, Himos

August 16 Fr Orange, Orange Metalic

August 18 De Dinkelsbühl, Summer Breeze

August 21 Ch Vallamand, Rock The Lake

September 10 Fi Helsinki, Radio Rock Cruise

Beast In Black w/Nightwish

October 13 Br Rio De Janeiro, Vivo Rio

October 14 Br Sao Paulo, Espaco Das Americas

October 16 Ar Buenos Aires, Luna Park

October 17 Ar Buenos Aires, Teatro Flores

October 19 Mx Santiago, Teatro Caupolican

October 22 Mx Mexico City, Palacio De Los Deportes

October 23 Mx Guadalajara, Teatro Diana

November 04 Gr Mediterranea Cruise

November 05 Gr Mediterranea Cruise

November 06 Gr Mediterranea Cruise

November 07 Gr Mediterranea Cruise

November 20 Be Antwerp, Lotto Arena

November 21 Uk London, Sse Arena Wembley

November 22 Uk Birmingham, Resorts World Arena

November 23 Ie Dublin, 3arena

November 25 De Berlin, Max-Schmeling-Halle

November 27 Nl Amsterdam, Ziggo Dome

November 28 Nl Amsterdam, Ziggo Dome

November 30 Fr Paris, Accor Arena

December 01 De Dusseldorf, Psd Bank Dome

December 02 Lu Luxembourg, Rockhal

December 04 At Vienna, Stadthalle

December 05 De Munich, Olympiahalle

December 06 It Milan, Lorenzini District

December 09 De Frankfurt, Festhalle

December 10 De Bamberg, Brose Arena

December 12 De Hamburg, Barclays Arena

December 13 De Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

December 14 Pl Gliwice, Arena

December 16 Ch Zurich, Hallenstadion

December 18 De Stuttgart, Hannis-Martin-Schleyer-Halle

December 20 Hu Budapest, Sportarena

December 21 Cz Prague, O2 Arena

Beast In Black sind:

Yannis Papadopoulos | Gesang

Mate Molnar | Bass

Atte Palokangas | Schlagzeug

Kasperi Heikkinen | Gitarren

Anton Kabanen | Gitarren, Gesang

Beast In Black online:

www.beastinblack.com

www.facebook.com/beastinblackofficial

www.instagram.com/bib_band